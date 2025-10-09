تتجه أنظار محبي كرة القدم اليوم نحو سلسلة من المواجهات الدولية القوية، والتي تجمع بين مباريات ودية وأخرى ضمن التصفيات المؤهلة لمختلف البطولات العالمية والقارية.

يواجه المنتخب المصري (ب) نظيره المغربي (ب)، في حين يلتقي منتخب الجزائر للمحليين مع منتخب فلسطين مساء اليوم.

وفي منافسات تصفيات كأس العالم أوروبا، يخوض منتخب هولندا مواجهة أمام مالطا، بينما يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره التشيكي في نفس التوقيت.

أما في تصفيات كأس آسيا 2027، فينتظر منتخب سوريا لقاءً حاسماً أمام ميانمار لمواصلة مشواره نحو النهائيات.

وفي القارة السمراء، يدخل منتخب الجزائر اختباراً رسمياً أمام الصومال ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في إفريقيا.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم:

تصفيات كأس العالم – أوروبا

مالطا × هولندا – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports HD 6

جمهورية التشيك × كرواتيا – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports HD 1

تصفيات كأس أمم آسيا 2027

سوريا × ميانمار – الساعة 7:15 مساءً

تصفيات كأس العالم – إفريقيا

الصومال × الجزائر – الساعة 7:00 مساءً – شاهد VIP

مباريات ودية

أوزبكستان × الكويت – الساعة 4:00 مساءً – الكويت الرياضية

مصر (ب) × المغرب (ب) – الساعة 6:00 مساءً – ON Sport 1

إنجلترا × ويلز – الساعة 9:45 مساءً – beIN Sports HD 7

المغرب × البحرين – الساعة 10:00 مساءً – المغربية الرياضية