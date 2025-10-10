صباحك أوروبي.. حزن توخيل.. خطة ريال مدريد.. وعقد دي يونج

صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

BBC

حزن توخيل

أبدى توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إحباطه من تشجيع الجماهير في ملعب ويمبلي، خلال مباراة ويلز الودية.

وقال توخيل في تصريحات إعلامية: "إذا سمعت لمدة نصف ساعة، كان الجمهور الويلزي فقط هو من يشجع الفريق، إنه لأمٌ محزن بعض الشيء، لأنني أعتقد أن الفريق يستحق الدعم الكبير".

إنجلترا النابضة بالحياة

فازت إنجلترا النابضة بالحياة في مباراة ودية أمام ويلز، التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

ونجحت إنجلترا في تسجيل 3 أهداف خلال 20 دقيقة، عن طريق روجرز وأولي واتكينز وبوكايو ساكا.

سكاي

إشادة ساكا

أعرب بوكايو ساكا، عن سعادته بانتصار إنجلترا على ويلز، في المباراة الودية التي استضافها ملعب ويمبلي.

وقال ساكا في تصريحات إعلامية، عقب المباراة، معربًا عن سعادتها: "لقد كانت أمسية مميزة".

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

عقد دي يونج

أقر الهولندي فرينكي دي يونج (28 عامًا) بأن الاتفاق على تمديد عقده مع برشلونة أصبح قريبا من أن يكون رسميًا.

وينتهي عقد دي يونج الحالي مع برشلونة في 30 يونيو 2026.

وقال دي يونج: "سأجدد عقدي مع برشلونة، نحن قريبون جدًا، عندما تكون هناك أخبار حقيقية، ستعرفونها، لكن في الوقت الحالي لا أستطيع قول أي شيء".

ماركا

علاقة مبابي وفينيسيوس

أكد كيليان مبابي أنه يرتبط بعلاقة جيدة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد.

وقال مبابي: "في الحقيقة، لدي علاقة جيدة جدًا مع فينيسيوس، أفضل بكثير هذا العام، لأننا تعرفنا على بعضنا أكثر بكثير. إنه لاعب عظيم جدًا، وكشخص أيضًا هو إنسان جيد جدًا".

وأضاف: "من الطبيعي أن يتحدث الناس عنا في كل شيء، لكن في النهاية لدينا نفس الهدف: مساعدة ريال مدريد والفوز بالألقاب، وأعتقد أنه إذا أردنا الفوز بالألقاب، يجب أن نكون نحن الاثنان في أفضل نسخة لدينا وأن نساعد الفريق بأكمله".

خطة ريال مدريد

يركز نادي ريال مدريد على إمكانية التعاقد مع لاعبين بشكل مجاني في انتقالات الصيف المقبل.

ويستهدف ريال مدريد تدعيم خط الدفاع، وهو الخيار المُحتمل للتعاقد مع لاعب ينتهي عقده في يونيو 2026، وهذا جزء من خطط النادي المستقبلية.

وبين اللاعبين المرشحين لتدعيم دفاع ريال مدريد في الصيف هم: كوناتي، أوباميكانو، وجويهي.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

معسكر حاسم لنكونكو

عاد كريستوفر نكونكو للتواجد ضمن قائمة منتخب فرنسا، خلال فترة التوقف الدولي الجارية، حيث يعد معسكر أكتوبر حاسمًا بالنسبة له.

ويأمل نكونكو في استعادة ثقة مدربه ديديه ديشامب، وإثبات نفسه في المعسكر الجاري، مع ظهوره بشكل مميز مع فريقه الجديد ميلان، لحجز مقعد في قائمة فرنسا، بالمونديال المقبل 2026.

ليكيب

تشكيل فرنسا المتوقع

استقر ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، على التشكيل الذي من المتوقع أن يخوض لقاء أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026.

وسيدفع ديشامب بهوجو إيكيتيكي في خط الهجوم بجوار مبابي، بعد التأكد من جاهزية الأخير، بينما سيشارك خفرين تورام برفقة أدريان رابيو، لأول مرة معًا في خط الوسط.

وجاء تشكيل فرنسا المتوقع على النحو التالي: ماينان، جوستو، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، خيفرين تورام، رابيو، كومان، أوليسي، إيكيتيكي، مبابي.

الصحافة الإيطالية

توتو ميركاتو

موهبة بولونيا

يستهدف نادي تشيلسي التعاقد مع سانتياجو كاسترو مهاجم فريق بولونيا الإيطالي، وذلك بعدما اقترب من تمثيل منتخب الأرجنتين الأول.

وأرسل تشيلسي كشافين، وذلك لمراقبة كاسترو في مباريات بولونيا، ويتابعون تقدمه عن كثب منذ بداية الموسم الجاري.

لم يقدم تشيلسي أي عروض رسمية لضم المهاجم صاحب الـ 21 عامًا، لكنه يتواجد ضمن قائمة اهتمامات المدرب إنزو ماريسكا.

فوتبول إيطاليا

نابولي يستهدف ماينو

يرغب نادي نابولي الإيطالي، في التعاقد مع كوبي ماينو لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نابولي يرغب في ضم ماينو في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير، أن نابولي لا يمانع التعاقد مع اللاعب الشاب لمدة 6 أشهر فقط.

الصحافة الألمانية

موقع البوندسليجا الرسمي

كين لاعب الشهر

توج هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ، بجائزة لاعب شهر سبتمبر، في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل هاري كين 11 هدفًا حتى الآن في البوندسليجا، مما يجعله متربعًا على عرش ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم.

وكالة الأنباء الألمانية

تعافي فولتيماد

بات المهاجم الألماني نيك فولتيماد لاعب نيوكاسل الإنجليزي، مرشحا قويا للمشاركة في مباراة منتخب بلاده ضد لوكسمبورج يوم الجمعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، رغم معاناته من الإنفلونزا مؤخرا.

وشارك فولتيماد في تدريبات المنتخب الألماني اليوم الخميس بعد تعافيه من نزلة برد، وأصبح متاحا للمشاركة اليوم الجمعة.