للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

1 2
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 1
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 6
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كازاخستان تكتسح ليشتنشتاين برباعية في تصفيات كأس العالم 2026

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:45 م 10/10/2025
منتخب كازاخستان

منتخب كازاخستان

حقق منتخب كازاخستان فوزًا كبيرًا على نظيره ليشتنشتاين بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كينزهيبيك يتألق بثنائية وكازاخستان تسحق ليشتنشتاين

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم منذ البداية، حيث افتتح جاليمزهان كينزهيبيك التسجيل في الدقيقة 26 قبل أن يضيف زميله باكتيور زينوتدينوف الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، لينتهي الشوط الأول بتقدم كازاخستان بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الكازاخي تفوقه، فعاد كينزهيبيك لهز الشباك مجددًا مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 59، قبل أن يختتم علي بك قاسم رباعية كازاخستان بهدف رابع في الدقيقة 81.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد ليشتنشتاين عند صفر من النقاط في ذيل الترتيب.

ويتصدر المجموعة منتخب مقدونيا الشمالية برصيد 11 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن كل من بلجيكا وويلز، اللذين يلتقيان لاحقًا في قمة الجولة.

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم كأس العالم 2026 منتخب كازاخستان منتخب ليشتنشتاين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

