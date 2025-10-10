حقق منتخب كازاخستان فوزًا كبيرًا على نظيره ليشتنشتاين بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كينزهيبيك يتألق بثنائية وكازاخستان تسحق ليشتنشتاين

وفرض أصحاب الأرض سيطرتهم منذ البداية، حيث افتتح جاليمزهان كينزهيبيك التسجيل في الدقيقة 26 قبل أن يضيف زميله باكتيور زينوتدينوف الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، لينتهي الشوط الأول بتقدم كازاخستان بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الكازاخي تفوقه، فعاد كينزهيبيك لهز الشباك مجددًا مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 59، قبل أن يختتم علي بك قاسم رباعية كازاخستان بهدف رابع في الدقيقة 81.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد ليشتنشتاين عند صفر من النقاط في ذيل الترتيب.

ويتصدر المجموعة منتخب مقدونيا الشمالية برصيد 11 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن كل من بلجيكا وويلز، اللذين يلتقيان لاحقًا في قمة الجولة.