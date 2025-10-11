قرر توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استبعاد جاريل كوانساه مدافع منتخب الأسود الثلاثة، بسبب الإصابة.

وتواجد جاريل كوانساه في قائمة المنتخب الإنجليزي لمباراتي ويلز ولاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وظل جاريل كوانساه على مقاعد بدلاء المنتخب الإنجليزي، في الانتصار على منتخب ويلز بنتيجة (3-0).

استبعاد كوانساه

وأعلن الموقع الرسمي لمنتخب إنجلترا، استبعاد جاريل كوانساه من قائمة المنتخب الوطني، بسبب تعرضه لإصابة.

وأكد منتخب إنجلترا، غياب المدافع الشاب عن مباراة المنتخب الوطني أمام لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار بيان المنتخب الإنجليزي، إلى أن كوانساه سيعود إلى فريقه باير ليفركوزن، بعد استبعاده من معسكر منتخب إنجلترا.

ولن يتم استدعاء بديل لجاريل كوانساه في قائمة المنتخب الإنجليزي، بعد مغادرته لمعسكر الفريق.