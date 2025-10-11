المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

14 7
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

1 2
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

1 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

3 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"ترك المعسكر دون إذن".. حارس منتخب تركيا يثير الجدل قبل مواجهة جورجيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:25 م 12/10/2025
تركيا

منتخب تركيا

أثار بيركه أوزير، حارس مرمى منتخب تركيا، الجدل بعدما غادر معسكر منتخب بلاده دون الحصول على إذن.

ويقيم منتخب تركيا معسكره في فترة التوقف الدولي لخوض مباراتي تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

وأشار الاتحاد التركي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي الآتي:

"غادر بيركه أوزير، أحد حراس مرمى منتخبنا الوطني، معسكر التدريب دون الحصول على إذن بعد عودته من اسطنبول واستبعاده من مباراة بلغاريا وتركيا أمس السبت، ومغادرته المعسكر دون إذن الجهازين الفني والإداري".

"منتخبنا يبحث حاليا عن التأهل إلى كأس العالم، وبالتالي فهذا السلوك غير مقبول، منتخبنا الوطني كيان موحد يُمثّل شرف الوطن، مستقلاً عن الأفراد، وفي هذا الصدد، فإن الانضباط والاحترام وروح الفريق هي مبادئنا الأساسية التي لن نتنازل عنها أبدًا".

"سيكون محمد شنجزر، لاعب نادي رامس باشاك شهير، بديلا لبيركه أوزير الذي رحل دون إذن".

وانتصر منتخب تركيا على بلغاريا بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة للمونديال، ومن المقرر أن يلتقي مع جورجيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة.

مباراة تركيا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب تركيا بيركه أوزير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
هولندا

هولندا

3 0
فنلندا

فنلندا

73

ضغط متواصل من جانب منتخب هولندا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة