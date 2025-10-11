أثار بيركه أوزير، حارس مرمى منتخب تركيا، الجدل بعدما غادر معسكر منتخب بلاده دون الحصول على إذن.

ويقيم منتخب تركيا معسكره في فترة التوقف الدولي لخوض مباراتي تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

وأشار الاتحاد التركي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي الآتي:

"غادر بيركه أوزير، أحد حراس مرمى منتخبنا الوطني، معسكر التدريب دون الحصول على إذن بعد عودته من اسطنبول واستبعاده من مباراة بلغاريا وتركيا أمس السبت، ومغادرته المعسكر دون إذن الجهازين الفني والإداري".

"منتخبنا يبحث حاليا عن التأهل إلى كأس العالم، وبالتالي فهذا السلوك غير مقبول، منتخبنا الوطني كيان موحد يُمثّل شرف الوطن، مستقلاً عن الأفراد، وفي هذا الصدد، فإن الانضباط والاحترام وروح الفريق هي مبادئنا الأساسية التي لن نتنازل عنها أبدًا".

"سيكون محمد شنجزر، لاعب نادي رامس باشاك شهير، بديلا لبيركه أوزير الذي رحل دون إذن".

وانتصر منتخب تركيا على بلغاريا بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة للمونديال، ومن المقرر أن يلتقي مع جورجيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة.