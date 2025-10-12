المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

0 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

0 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الطواحين لا ترحم.. منتخب هولندا يكتسح فنلندا في تصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:49 م 12/10/2025
هولندا

احتفال الهدف الأول لمنتخب هولندا

حسم منتخب هولندا تفوقه أمام نظيره فنلندا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، واستضاف اللقاء ملعب أمستردام أرينا.

وتفوق منتخب هولندا على حساب نظيره فنلندا برباعية دون رد، في اللقاء الذي جرت أحداثه ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم.

هولندا تعبر فنلندا

سيطر منتخب هولندا على أحداث مباراته أمام فنلندا بشكل واضح منذ الدقائق الأولى، حيث افتتحت الطواحين التسجيل في الدقيقة الثامنة من المباراة عن طريق دونيل مالين.

استمرت سيطرة منتخب هولندا الذي عبر عن رغبته في مضاعفة النتيجة، ونجح فيرجيل فاندايك في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وأكد ممفيس ديباي سريعًا على تفوق منتخب هولندا، بعد أن نجح اللاعب في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 38 من عمر المواجهة، ليفقد منتخب فنلندا آماله في العودة.

لم يختلف الشوط الثاني من المباراة كثيرًا عن نظيره الأول، إذ استمرت سيطرة منتخب هولندا وسط تراجع ملحوظ لنظيره فنلندا.

وتمكن كودي جاكبو من تسجيل الهدف الرابع لصالح هولندا بالدقيقة 84، بعد أن نجح في تسديد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لم تعرف سوى طريق الشباك.

ترتيب المجموعة

رفع منتخب هولندا رصيده إلى النقطة 16 ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة بفارق 6 نقاط عن بولندا التي حلت في الوصافة.

وتجمد رصيد منتخب فنلندا عند 10 نقاط، ليستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تصفيات كأس العالم منتخب هولندا منتخب فنلندا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 0
غينيا بيساو

غينيا بيساو

3

تمريرات بين لاعبي منتخب مصر وسط الملعب للسيطرة على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة