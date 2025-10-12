حسم منتخب هولندا تفوقه أمام نظيره فنلندا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، واستضاف اللقاء ملعب أمستردام أرينا.

وتفوق منتخب هولندا على حساب نظيره فنلندا برباعية دون رد، في اللقاء الذي جرت أحداثه ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم.

هولندا تعبر فنلندا

سيطر منتخب هولندا على أحداث مباراته أمام فنلندا بشكل واضح منذ الدقائق الأولى، حيث افتتحت الطواحين التسجيل في الدقيقة الثامنة من المباراة عن طريق دونيل مالين.

استمرت سيطرة منتخب هولندا الذي عبر عن رغبته في مضاعفة النتيجة، ونجح فيرجيل فاندايك في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وأكد ممفيس ديباي سريعًا على تفوق منتخب هولندا، بعد أن نجح اللاعب في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 38 من عمر المواجهة، ليفقد منتخب فنلندا آماله في العودة.

لم يختلف الشوط الثاني من المباراة كثيرًا عن نظيره الأول، إذ استمرت سيطرة منتخب هولندا وسط تراجع ملحوظ لنظيره فنلندا.

وتمكن كودي جاكبو من تسجيل الهدف الرابع لصالح هولندا بالدقيقة 84، بعد أن نجح في تسديد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لم تعرف سوى طريق الشباك.

ترتيب المجموعة

رفع منتخب هولندا رصيده إلى النقطة 16 ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة بفارق 6 نقاط عن بولندا التي حلت في الوصافة.

وتجمد رصيد منتخب فنلندا عند 10 نقاط، ليستقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.