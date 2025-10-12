انتهت المباريات التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأقيمت 4 مباريات، الدنمارك أمام اليونان، ليتوانيا أمام بولندا، كرواتيا أمام جبل طارق، ورومانيا أمام النمسا، في ختام منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أوروبا، يوم الأحد.

مباراة الدنمارك أمام اليونان

حسم منتخب الدنمارك تفوقه أمام نظيره اليونان، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وافتتح راسموس هويلند، لاعب الدنمارك التسجيل في الدقيقة 21 من عمر المباراة، قبل أن يعزز يواكيم أندرسن من تقدم فريقه بالدقيقة 40.

وأحرز ميكيل دامسجارد، الهدف الثالث لصالح الدنمارك، قبل أن يقلص كريستوس تزوليس الفارق في الدقيقة 63.

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما ظل منتخب اليونان في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.

مباراة ليتوانيا أمام بولندا

حقق منتخب بولندا فوزًا هامًا أمام نظيره ليتوانيا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وافتتح سيباستيان شيمانسكي التسجيل لصالح بولندا في الدقيقة 15، قبل أن يحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 13 نقطة في وصافة المجموعة، بينما تجمد رصيد ليتوانيا عند 3 نقاط في المرتبة الرابعة.

مباراة كرواتيا أمام جبل طارق

أمطر منتخب كرواتيا شباك نظيره جبل طارق، في المباراة التي جرت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز توني فروك الهدف الأول لصالح كرواتيا في الدقيقة 30، قبل أن يحرز لوكا سوتشيتش الهدف الثاني في الدقيقة 78، بينما اختتم مارتين إيرليك الأهداف في الدقيقة 90+6.

رفع منتخب كرواتيا بتلك النتيجة رصيده إلى 16 نقاط، بينما ظل منتخب جبل طارق في المركز الخامس دون نقاط.

مباراة رومانيا أمام النمسا

فاز منتخب رومانيا على نظيره النمسا، في المباراة التي جرت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأحرز فيرجيل جيتسا هدف المباراة الوحيد لصالح رومانيا، في الدقيقة 90+5 ليمنح بلاده فوزًا حاسمًا أمام النمسا.

ووصل منتخب رومانيا إلى النقطة العاشرة، ليستقر في المركز الثالث، بينما ظل منتخب النمسا في الصدارة برصيد 15 نقطة.