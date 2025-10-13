المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

بالوتيلي: كنت فخورًا بتمثيل إيطاليا.. وأرى غياب الرغبة في الدفاع عن القميص

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:35 ص 13/10/2025
بالوتيلي

ماريو بالوتيلي

تحدث ماريو بالوتيلي، عن المستوى الذي ظهر به منتخب إيطاليا، تحت قيادة جينارو جاتوزو خلال التصفيات الأوروبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأدلى ماريو بالوتيلي، بعدة تصريحات خلال ظهوره في مهرجان الرياضة بمدينة تورينو، رفقة مجموعة من الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم مثل، لوتشيانو سباليتي، وروبرتو مانشيني، وزلاتان إبراهيموفيتش، وزين الدين زيدان.

تصريحات بالوتيلي

استهل ماريو بالوتيلي، حديثه، قائلًا: "بالنسبة لي، المنتخب الوطني موضوع كبير، لا أهاجم أحدًا، لكن كثيرًا ما أرى لاعبين يمثلون المنتخب دون أن تكون لديهم الرغبة في الدفاع عن قميص الوطن، وهذا لا يعجبني".

وأضاف: "عندما كنت في المنتخب، كنت فخورًا بتمثيل إيطاليا، وهذا ما أفتقده الآن، وما يقولونه لي أنني آخر مهاجم مثل منتخب إيطاليا".

ورأى بالوتيلي أملاً في هجوم المنتخب الإيطالي، في ظل وجود عدة مواهب صاعدة مثل فرانشيسكو بيو إسبوسيتو وفرانشيسكو كاماردا اللذين بدأوا في الظهور مؤخرًا.

وتحدث بالوتيلي عن إسبوسيتو: "إنه قوي جدًا، ومن الرائع أنه سجل أمام إستونيا".

وأتم بالوتيلي حديثه، معبرًا عن ثقته في تأهل إيطاليا إلى كأس العالم: "بالطبع سنتأهل، أنا مقتنع بأننا سنصل إلى هذه النسخة".

مباراة إيطاليا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب إيطاليا ماريو بالوتيلي

