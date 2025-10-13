تحدث ماريو بالوتيلي، عن المستوى الذي ظهر به منتخب إيطاليا، تحت قيادة جينارو جاتوزو خلال التصفيات الأوروبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأدلى ماريو بالوتيلي، بعدة تصريحات خلال ظهوره في مهرجان الرياضة بمدينة تورينو، رفقة مجموعة من الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم مثل، لوتشيانو سباليتي، وروبرتو مانشيني، وزلاتان إبراهيموفيتش، وزين الدين زيدان.

تصريحات بالوتيلي

استهل ماريو بالوتيلي، حديثه، قائلًا: "بالنسبة لي، المنتخب الوطني موضوع كبير، لا أهاجم أحدًا، لكن كثيرًا ما أرى لاعبين يمثلون المنتخب دون أن تكون لديهم الرغبة في الدفاع عن قميص الوطن، وهذا لا يعجبني".

وأضاف: "عندما كنت في المنتخب، كنت فخورًا بتمثيل إيطاليا، وهذا ما أفتقده الآن، وما يقولونه لي أنني آخر مهاجم مثل منتخب إيطاليا".

ورأى بالوتيلي أملاً في هجوم المنتخب الإيطالي، في ظل وجود عدة مواهب صاعدة مثل فرانشيسكو بيو إسبوسيتو وفرانشيسكو كاماردا اللذين بدأوا في الظهور مؤخرًا.

وتحدث بالوتيلي عن إسبوسيتو: "إنه قوي جدًا، ومن الرائع أنه سجل أمام إستونيا".

وأتم بالوتيلي حديثه، معبرًا عن ثقته في تأهل إيطاليا إلى كأس العالم: "بالطبع سنتأهل، أنا مقتنع بأننا سنصل إلى هذه النسخة".