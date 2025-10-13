المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

3 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

3 0
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

19 29
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل سلوفينيا.. جراديشار على مقاعد البدلاء أمام سويسرا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:57 م 13/10/2025
جراديشار

نييتس جراديشار بقميص منتخب سلوفينيا

يجلس اللاعب نييتس جراديشار على مقاعد بدلاء منتخب سلوفينيا أمام سويسرا، في مباراة تجمعهما هذا المساء ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان السلوفيني والسويسري على أرض الأول في ملعب ستوزيتسه، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم.

جراديشار على مقاعد بدلاء سلوفينيا

واختار المدرب ماتز كيك إبقاء جراديشار بين بدلاء سلوفينيا أمام سويسرا.

وكان جراديشار شارك أساسيًا في مباراة تعادل سلوفينيا ضد كوسوفو، دون أهداف، قبل استبداله عند حدود الدقيقة 63.

ويظهر المنتخب السلوفيني بالقوة الضاربة في ظل ما تمثله مباراة سويسرا من أهمية بالنسبة لمشوار رفاق جراديشار في تصفيات كأس العالم، إذ يبدأ بالمهاجم بنيامين سيسكو، المتألق مؤخرًا مع مانشستر يونايتد.

ويعاني المنتخب السلوفيني في ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026، إذ يحتل المركز الثالث بنقطتين، خلف المتصدرة سويسرا بـ9 نقاط، والوصيفة كوسوفو بـ3 نقاط، بينما تملك السويد نقطة وحيدة في المركز الأخيرة.

مباراة سلوفينيا القادمة
الأهلي تصفيات كأس العالم نيتس جراديشار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
كاب فيردي

كاب فيردي

3 0
إيسواتيني

إيسواتيني

90

الحكم يعلن 4 دقائق وقت بدل ضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الكاميرون

الكاميرون

0 0
أنجـــــولا

أنجـــــولا

93

لاعب منتخب الكاميرون تلقى عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة ولكن الحارس تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة