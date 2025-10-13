تشكيل سلوفينيا.. جراديشار على مقاعد البدلاء أمام سويسرا

يجلس اللاعب نييتس جراديشار على مقاعد بدلاء منتخب سلوفينيا أمام سويسرا، في مباراة تجمعهما هذا المساء ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان السلوفيني والسويسري على أرض الأول في ملعب ستوزيتسه، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم.

جراديشار على مقاعد بدلاء سلوفينيا

واختار المدرب ماتز كيك إبقاء جراديشار بين بدلاء سلوفينيا أمام سويسرا.

وكان جراديشار شارك أساسيًا في مباراة تعادل سلوفينيا ضد كوسوفو، دون أهداف، قبل استبداله عند حدود الدقيقة 63.

ويظهر المنتخب السلوفيني بالقوة الضاربة في ظل ما تمثله مباراة سويسرا من أهمية بالنسبة لمشوار رفاق جراديشار في تصفيات كأس العالم، إذ يبدأ بالمهاجم بنيامين سيسكو، المتألق مؤخرًا مع مانشستر يونايتد.

ويعاني المنتخب السلوفيني في ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026، إذ يحتل المركز الثالث بنقطتين، خلف المتصدرة سويسرا بـ9 نقاط، والوصيفة كوسوفو بـ3 نقاط، بينما تملك السويد نقطة وحيدة في المركز الأخيرة.