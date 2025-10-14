استقر الاتحاد التركي لكرة القدم، على منح عوائد بيع تذاكر مباراة فريقه أمام جورجيا، لصالح أهالي غزة في ظل المعاناة التي يتعرضون لها.

ويضرب منتخب تركيا موعدًا مع نظيره جورجيا، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويستضيف اللقاء ملعب كوجالي سبور.

ودعا الاتحاد التركي، الجماهير للتواجد في المباراة أمام جورجيا، والتي من المقرر لها أن تنطلق غدًا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت القاهرة.

بيان الاتحاد التركي

كشف الاتحاد عن قراره، عبر الحساب الرسمي له، كما جاء على النحو التالي: "قرر مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم التبرع بإيرادات تذاكر مباراة تركيا وجورجيا، المقرر إقامتها غدًا ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 (المجموعة الخامسة)، لصالح أهالي غزة الذين يواجهون مأساة إنسانية".

وجاء نص البيان كالتالي: "نُدين مرة أخرى هذا الإبادة الجماعية التي تجري أمام أنظار العالم بأسره، وندعو جميع جماهيرنا إلى دعم منتخبنا الوطني ذي النجمة والهلال بصوتٍ واحدٍ وقلبٍ واحدٍ، في المباراة التي ستقام على ملعب كوجالي في تمام الساعة 21:45".

ترتيب تصفيات أوروبا لكأس العالم

يحتل منتخب تركيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، من تصفيات أوروبا لكأس العالم، خلف إسبانيا برصيد 6 نقاط، إذ حقق الفريق الفوز في مواجهتين وتلقى هزيمة واحدة.

ويتواجد منتخب جورجيا في المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 3 نقاط، حيث لم يحقق الفوز سوى في مباراة.