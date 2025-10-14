المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مقدونيا تتعثر.. وبلجيكا تستعيد الصدارة في تصفيات كأس العالم 2026

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:14 ص 14/10/2025
بلجيكا

من مباراة بلجيكا وويلز

تعثر منتخب مقدونيا الشمالية أمام كازاخستان، ليستعيد المنتخب البلجيكي صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2026 بعدما تفوق خارج أرضه، على ويلز.

وتتنافس منتخبات بلجيكا ومقدونيا وويلز وكازاخستان وليختنشتاين ضمن مجموعة واحدة في تصفيات كأس العالم.

مقدونيا تتعثر

فشل منتخب مقدونيا الشمالية في تحقيق الفوز على كازاخستان، ليتعثر على أرضه (1-1).

وتقدم منتخب كازاخستان عن طريق هدف لكرامان في الدقيقة 54 ثم تعادل صاحب الأرض بفضل هدف إينيس باردي في الدقيقة 74، ما لم يكن كافيًا لحصد النقاط كاملة

بلجيكا تهزم ويلز

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، انتصرت بلجيكا خارج أرضها (4-2) على ويلز.

وافتتح منتخب ويلز أهداف المباراة في الدقيقة 9 عن طريق جو رودون، لكن بلجيكا ردت بهدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و24 من إمضاء كل من كيفن دي بروين وتوماس مونييه.

وفي الشوط الثاني، أضاف دي بروين هدفًا في الدقيقة 76 ثم قلص برود هيد الفارق في الدقيقة 89، ليعود المنتخب البلجيكي إلى هز الشباك الويلزية في الدقيقة 90 بواسطة تروسارد.

ترتيب مجموعة بلجيكا ومقدونيا في تصفيات كأس العالم

1) بلجيكا: 14 نقطة من 6 مباريات

2) مقدونيا الشمالية: 13 نقطة من 7 مباريات

3) ويلز: 10 نقاط من 6 مباريات

4) كازاخستان: 7 نقاط من 7 مباريات

5) ليختنشتاين: دون رصيد من النقاط بعد 6 مباريات

بلجيكا
بلجيكا
أخبار إحصائيات
بلجيكا ويلز تصفيات كأس العالم 2026

