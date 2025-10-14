أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة المدير الفني يون دال توماسون من تدريب المنتخب الأول بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وخسر منتخب السويد على أرضه (1-0) أمام كوسوفو، مساء أمس الإثنين، ضمن تصفيات كأس العالم.

إقالة توماسون

كشف الاتحاد السويدي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إنهاء عقد توماسون، مبررًا ذلك بسوء النتائج في تصفيات كأس العالم.

وقال سيمون أوستروم، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم: "إقالة توماسون سببها أنه لم يقدم النتائج المرجوة في تصفيات كأس العالم.. وما تزال هناك فرصة لخوض الملحق الأوروبي في مارس المقبل، ونرى أن ذلك يتطلب قيادة جديدة في شكل مدرب جديد".

منتخب السويد قد لا يتأهل لكأس العالم

يحتل المنتخب السويدي المركز الأخير في ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026، بفارق 8 نقاط عن المتصدر السويسري.

ومع تبقي جولتين فقط على نهاية التصفيات التي يتأهل فيها المتصدر فقط مباشرة إلى كأس العالم 2026، فقدت السويد آمالها، مع فرصة ضعيفة في احتلال الوصافة المؤهلة إلى الملحق الأوروبي.

وخسر منتخب السويد 3 مباريات وتعادل في مناسبة وحيدة في المجموعة التي تضم إلى جانبه سويسرا وكوسوفو وسلوفينيا.

وفيما يلي ترتيب مجموعة السويد في تصفيات كأس العالم 2026..

1) سويسرا: 10 نقاط

2) كوسوفو: 7 نقاط

3) سلوفينيا: 3 نقاط

4) السويد: نقطة واحدة