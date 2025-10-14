المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

قد لا يتأهل لكأس العالم.. منتخب السويد يعلن إقالة توماسون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:32 م 14/10/2025
توماسون - مدرب السويد السابق

إقالة توماسون من تدريب السويد

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة المدير الفني يون دال توماسون من تدريب المنتخب الأول بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وخسر منتخب السويد على أرضه (1-0) أمام كوسوفو، مساء أمس الإثنين، ضمن تصفيات كأس العالم.

إقالة توماسون

كشف الاتحاد السويدي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إنهاء عقد توماسون، مبررًا ذلك بسوء النتائج في تصفيات كأس العالم.

وقال سيمون أوستروم، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم: "إقالة توماسون سببها أنه لم يقدم النتائج المرجوة في تصفيات كأس العالم.. وما تزال هناك فرصة لخوض الملحق الأوروبي في مارس المقبل، ونرى أن ذلك يتطلب قيادة جديدة في شكل مدرب جديد".

منتخب السويد قد لا يتأهل لكأس العالم

يحتل المنتخب السويدي المركز الأخير في ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026، بفارق 8 نقاط عن المتصدر السويسري.

ومع تبقي جولتين فقط على نهاية التصفيات التي يتأهل فيها المتصدر فقط مباشرة إلى كأس العالم 2026، فقدت السويد آمالها، مع فرصة ضعيفة في احتلال الوصافة المؤهلة إلى الملحق الأوروبي.

وخسر منتخب السويد 3 مباريات وتعادل في مناسبة وحيدة في المجموعة التي تضم إلى جانبه سويسرا وكوسوفو وسلوفينيا.

وفيما يلي ترتيب مجموعة السويد في تصفيات كأس العالم 2026..

1) سويسرا: 10 نقاط

2) كوسوفو: 7 نقاط

3) سلوفينيا: 3 نقاط

4) السويد: نقطة واحدة

مباراة السويد القادمة
كأس العالم السويد يون دال توماسون

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

التعليقات

