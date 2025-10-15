علق كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على تحقيقه رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم.

وسجل رونالدو ثنائية في تعادل البرتغال 2-2 مع المجر، مساء أمس الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وبهذا أصبح كريستيانو هو الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم في كل القارات برصيد 41 هدفا، متجاوزا الجواتيمالي كارلوس رويز صاحب الـ39 هدفا.

وقال نجم النصر السعودي عبر حسابه على منصة "إكس": "ليس سرا أن تمثيل المنتخب الوطني يعني لي الكثير، ولهذا السبب أنا فخور جدا بتحقيق هذا الإنجاز الفريد للبرتغال".

وأتم رونالدو رسالته قائلا: "شكرا لكل من ساعدني على الوصول إلى هنا. أراكم في نوفمبر لحسم تأهلنا لكأس العالم".

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي كان سيتأهل لنهائيات المونديال حال فوزه على المجر أمس، لكن المهمة تأجلت إلى التوقف الدولي المقبل، الذي يلتقي فيه مع أيرلندا وأرمينيا.

ووصل رونالدو إلى 948 هدفا في مسيرته الكروية، منها 143 هدفا بقميص المنتخب البرتغالي، ما يجعله الأكثر تسجيلا أيضا على مستوى المنتخبات.

