كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

43 22
18:00
فلاورز

فلاورز

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

1 1
20:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
الفيحاء

الفيحاء

1 1
18:05
الاتحاد

الاتحاد

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 0
21:00
الشباب

الشباب

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

عبر بوابة المنتخب الأول.. جراهام بوتر على أعتاب العودة إلى السويد

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:16 م 17/10/2025
جراهام بوتر

المدرب الإنجليزي جراهام بوتر

أصبح المدرب الإنجليزي جراهام بوتر المرشح الأبرز لتولي مهمة تدريب منتخب السويد، خلفًا للمدرب الدنماركي جون دال توماسون الذي تمت إقالته مطلع الأسبوع الجاري، بحسب ما كشفته صحيفة سبورتبلاديت السويدية.

بعد إقالة توماسون.. بوتر يقترب من تدريب المنتخب السويدي

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الاتحاد السويدي لكرة القدم والمدرب السابق لأندية برايتون وتشيلسي ووست هام تسير في مراحلها المتقدمة، مع وجود رغبة قوية لدى الطرفين في حسم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمتلك بوتر، البالغ من العمر 50 عامًا، خبرة مميزة في الكرة السويدية، إذ سبق له قيادة نادي أوسترسوندز بين عامي 2011 و2018، وحقق معه نتائج لافتة محليًا وأوروبيًا.

كما يجيد اللغة السويدية بطلاقة ويملك منزلًا في البلاد، ما يعزز فرص نجاحه في التجربة الجديدة.

وتعيش السويد فترة صعبة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فشل المنتخب في تحقيق أي فوز خلال أول أربع مباريات، مكتفيًا بثلاث هزائم وتعادل، ليقبع في مؤخرة ترتيب المجموعة الثانية خلف سويسرا وكوسوفو وسلوفينيا.

وتأمل جماهير السويد أن يتمكن بوتر من استعادة روح الفريق وبناء مشروع جديد يعيد المنتخب إلى الواجهة بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها خسارتان متتاليتان على أرضه أمام سويسرا (0-2) وكوسوفو (0-1) خلال التوقف الدولي الأخير.

للاطلاع على ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم، اضغط هنا.

تشيلسي منتخب السويد تصفيات كأس العالم 2026 جراهام بوتر الاتحاد السويدي لكرة القدم جون دال توماسون وست هام

