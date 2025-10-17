أصبح المدرب الإنجليزي جراهام بوتر المرشح الأبرز لتولي مهمة تدريب منتخب السويد، خلفًا للمدرب الدنماركي جون دال توماسون الذي تمت إقالته مطلع الأسبوع الجاري، بحسب ما كشفته صحيفة سبورتبلاديت السويدية.

بعد إقالة توماسون.. بوتر يقترب من تدريب المنتخب السويدي

وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الاتحاد السويدي لكرة القدم والمدرب السابق لأندية برايتون وتشيلسي ووست هام تسير في مراحلها المتقدمة، مع وجود رغبة قوية لدى الطرفين في حسم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمتلك بوتر، البالغ من العمر 50 عامًا، خبرة مميزة في الكرة السويدية، إذ سبق له قيادة نادي أوسترسوندز بين عامي 2011 و2018، وحقق معه نتائج لافتة محليًا وأوروبيًا.

كما يجيد اللغة السويدية بطلاقة ويملك منزلًا في البلاد، ما يعزز فرص نجاحه في التجربة الجديدة.

وتعيش السويد فترة صعبة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فشل المنتخب في تحقيق أي فوز خلال أول أربع مباريات، مكتفيًا بثلاث هزائم وتعادل، ليقبع في مؤخرة ترتيب المجموعة الثانية خلف سويسرا وكوسوفو وسلوفينيا.

وتأمل جماهير السويد أن يتمكن بوتر من استعادة روح الفريق وبناء مشروع جديد يعيد المنتخب إلى الواجهة بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها خسارتان متتاليتان على أرضه أمام سويسرا (0-2) وكوسوفو (0-1) خلال التوقف الدولي الأخير.

للاطلاع على ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم، اضغط هنا.