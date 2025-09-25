المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رونالدو "الظاهرة" يطالب بعودة نيمار إلى منتخب البرازيل

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:25 ص 25/09/2025
رونالدو ونيمار

رونالدو ونيمار

دعا رونالدو "الظاهرة"، نجم المنتخب البرازيلي السابق، إلى عودة نيمار لصفوف "السيليساو" في كأس العالم 2026، مؤكدا أن بلاده "لا تملك لاعب كرة قدم آخر مثله".

ويشارك نيمار بانتظام مع ناديه سانتوس الذي عاد إلى صفوفه في يناير الماضي، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يستدعه للمشاركة في التصفيات منذ أن تولى المهمة في يونيو الماضي.

وقال رونالدو خلال فعالية ترويجية في ساو باولو إن نيمار البالغ من العمر 33 عاما وعلى الرغم من تعرضه للإصابات، لا يزال "لاعبا حاسما في سيليساو".

وأضاف: "ليس لدينا لاعب كرة قدم آخر مثل نيمار، ونأمل أن يكون جاهزا تماما لكأس العالم".

ولم يلعب نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أثناء مشاركته ضد أوروجواي في التصفيات المونديالية.

وكان أنشيلوتي أكد أن نيمار "يجب أن يصل في حالة بدنية جيدة لمساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم".

جدير بالذكر أن البرازيل تأهلت إلى كأس العالم 2026، الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بإنهاء تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الخامس.

رونالدو منتخب البرازيل نيمار

