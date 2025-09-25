رونالدو "الظاهرة" يطالب بعودة نيمار إلى منتخب البرازيل

دعا رونالدو "الظاهرة"، نجم المنتخب البرازيلي السابق، إلى عودة نيمار لصفوف "السيليساو" في كأس العالم 2026، مؤكدا أن بلاده "لا تملك لاعب كرة قدم آخر مثله".

ويشارك نيمار بانتظام مع ناديه سانتوس الذي عاد إلى صفوفه في يناير الماضي، لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يستدعه للمشاركة في التصفيات منذ أن تولى المهمة في يونيو الماضي.

وقال رونالدو خلال فعالية ترويجية في ساو باولو إن نيمار البالغ من العمر 33 عاما وعلى الرغم من تعرضه للإصابات، لا يزال "لاعبا حاسما في سيليساو".

وأضاف: "ليس لدينا لاعب كرة قدم آخر مثل نيمار، ونأمل أن يكون جاهزا تماما لكأس العالم".

ولم يلعب نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أثناء مشاركته ضد أوروجواي في التصفيات المونديالية.

وكان أنشيلوتي أكد أن نيمار "يجب أن يصل في حالة بدنية جيدة لمساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم".

جدير بالذكر أن البرازيل تأهلت إلى كأس العالم 2026، الذي يقام العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بإنهاء تصفيات أمريكا الجنوبية في المركز الخامس.

جدول مباريات اليوم