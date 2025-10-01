فيفا ردًا على ترامب: كرة القدم أكبر من أي دولة أو فرد

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإمكانية نقل بعض مباريات بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية، إلى مدن أخرى.

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أنه قد يضطر لنقل بعض مباريات بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الصيف القادم في أميركا، بعيدا عن مدن غير آمنة، ليعدل خطة الاستضافة التفصيلية التي أوضحها "فيفا" في عام 2022، والتي شملت الملاعب والفنادق القريبة من مدن نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، وقال إن ذلك بسبب "إدارتها من بعض اليساريين المتطرفين الذين لا يعرفون ماذا يفعلون".

وترتبط المدن الـ11 المستضيفة لكأس العالم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ثلاث مدن في المكسيك ومدينتين في كندا، بعقود مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستضافة البطولة العالمية.

رد فيفا على ترامب

وقال فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء خلال مؤتمر للأعمال الرياضية في لندن، بشأن إمكانية نقل بعض المباريات من أميركا: "إنها بطولة تابعة لفيفا، وهي من اختصاص فيفا، وفيفا هو من يتخذ هذه القرارات".

وأضاف: "مع كامل احترامي لقادة العالم الحاليين، كرة القدم أكبر منهم، وستصمد أمام نظامهم وحكومتهم وشعاراتهم، هنا يكمن جمال لعبتنا، أنها أكبر من أي فرد وأكبر من أي دولة".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتصبح أيضا أول نسخة تقام في 3 دول.