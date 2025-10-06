المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كانافارو يتولى تدريب منتخب أوزبكستان

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:36 م 06/10/2025
كانافارو

فابيو كانافارو

أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم تعاقده مع الإيطالي فابيو كانافارو، ليتولى تدريب منتخب إوزبكستان.

وقال الاتحاد الأوزبكي في بيان رسمي اليوم الإثنين إن كانافارو "بطل مونديال 2006 وأحد أفضل المدافعين في العصر الحديث" سيقود المنتخب في كأس العالم 2026.

ولم يكشف الاتحاد الأوزبكي عن مدة التعاقد مع كانافارو صاحب الـ52 عاما.

جدير بالذكر أن هذه هي التجربة الثانية للمدرب الإيطالي مع المنتخبات، بعدما سبق له تدريب الصين عام 2019.

وعمل كانافارو مدربا لعدة أندية أبرزها بينيفينتو وأودينيزي في إيطاليا، ودينامو زغرب الكرواتي.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأوزبكي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لأول مرة في تاريخه.

كأس العالم منتخب أوزبكستان فابيو كانافارو

