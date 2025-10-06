كانافارو يتولى تدريب منتخب أوزبكستان

أعلن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم تعاقده مع الإيطالي فابيو كانافارو، ليتولى تدريب منتخب إوزبكستان.

وقال الاتحاد الأوزبكي في بيان رسمي اليوم الإثنين إن كانافارو "بطل مونديال 2006 وأحد أفضل المدافعين في العصر الحديث" سيقود المنتخب في كأس العالم 2026.

ولم يكشف الاتحاد الأوزبكي عن مدة التعاقد مع كانافارو صاحب الـ52 عاما.

جدير بالذكر أن هذه هي التجربة الثانية للمدرب الإيطالي مع المنتخبات، بعدما سبق له تدريب الصين عام 2019.

وعمل كانافارو مدربا لعدة أندية أبرزها بينيفينتو وأودينيزي في إيطاليا، ودينامو زغرب الكرواتي.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الأوزبكي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لأول مرة في تاريخه.