كرر 3 لاعبين في منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم وذلك بعد الفوز على جيبوتي في المغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتبقى لمنتخب مصر جولة أخيرة ستكون تحصيل حاصل ضد غينيا بيساو يوم الأحد المقبل.

ويعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين.

3 لاعبين عامل مشترك في حلم التأهل 2017 و2025

شارك 3 لاعبين في مواجهة جيبوتي، وكانوا متواجدين في لقاء الكونغو 2017 والذي تأهل فيه منتخب مصر إلى مونديال روسيا.

اللاعبون الثلاثة هم: رامي ربيعة، محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه.

وكتب هؤلاء اللاعبين مجدا جديدا بعد التأهل للمرة الثانية في تاريخهم مع منتخب مصر إلى كأس العالم.

جدير بالذكر أن مصطفى فتحي كان من بين المختارين في قائمة لقاء الكونغو في 2017 من جانب هيكتور كوبر ولكن تم استبعاده بعد ذلك بسبب الإصابة.