حرص فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، على مؤازرة منتخب مصر في مباراته أمام جيبوتي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتفوق منتخب مصر على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما لحساب منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم، ليخطف الفراعنة بطاقة العبور إلى المونديال.

فريق يد الأهلي يساند منتخب مصر

وصل منتخب مصر لكرة اليد إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتوجه فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، إلى ملعب العربي الزاولي، من أجل متابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وحضر لاعبو الأهلي لكرة اليد، إلى ملعب المباراة لمساندة منتخب مصر في مباراته الحاسمة في طريق التأهل إلى كأس العالم.

وغادر فريق كرة اليد، إلى المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية بالقائمة التالية:

إبراهيم المصري، وعبد الرحمن حميد، وعبد العزيز زيزو، وعمر كاستيلو، محسن رمضان، سيف هاني، ياسر سيف، عمر سامي، محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، نبيل شريف، محمد مجدي، عماد أوكا، معاذ عزب، أحمد عوض، هشام مودي، محمد صلاح، كسباريك، وتوماس جيبالا.