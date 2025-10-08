المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

2 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

1 0
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

2 0
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فريق اليد بالأهلي يساند منتخب مصر في محطة الصعود لكأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:39 م 08/10/2025
يد الأهلي

فريق اليد بالنادي الأهلي

حرص فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، على مؤازرة منتخب مصر في مباراته أمام جيبوتي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتفوق منتخب مصر على نظيره جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما لحساب منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم، ليخطف الفراعنة بطاقة العبور إلى المونديال.

فريق يد الأهلي يساند منتخب مصر

وصل منتخب مصر لكرة اليد إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتوجه فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، إلى ملعب العربي الزاولي، من أجل متابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وحضر لاعبو الأهلي لكرة اليد، إلى ملعب المباراة لمساندة منتخب مصر في مباراته الحاسمة في طريق التأهل إلى كأس العالم.

وغادر فريق كرة اليد، إلى المغرب للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية بالقائمة التالية:

إبراهيم المصري، وعبد الرحمن حميد، وعبد العزيز زيزو، وعمر كاستيلو، محسن رمضان، سيف هاني، ياسر سيف، عمر سامي، محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، نبيل شريف، محمد مجدي، عماد أوكا، معاذ عزب، أحمد عوض، هشام مودي، محمد صلاح، كسباريك، وتوماس جيبالا.

الأهلي منتخب مصر تصفيات كأس العالم فريق اليد بالأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg