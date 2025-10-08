عبر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحقق المنتخب المصري انتصارا مستحقا 3-0 على مضيفه جيبوتي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال وزير الرياضة في تصريحات للمركز الإعلامي لوزارة الرياضة إن حرصه علي حضورَه المباراة ومساندته للاعبين من المدرجات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية الداعمة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، معبرا عن سعادته بنجاح المنتخب في إسعاد الملايين من جماهير الكرة المصرية.

وأضاف أن هذا التأهل يعد خطوة جديدة في مسيرة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية الدولة المصرية وجهود مؤسساتها في تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم المواهب والكوادر الوطنية.

ووجه أشرف صبحي التهنئة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، والجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن، ولاعبي المنتخب المصري، وكافة عناصر المنظومة الكروية.

وشدد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستواصل دعمها الكامل للرياضة والرياضيين، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري وتعزيز الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستعدادات والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير كل الإمكانات المطلوبة من أجل مشاركة مشرفة للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، ورفع اسم مصر عاليا بين الأمم.

