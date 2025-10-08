المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

2 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

1 0
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

2 0
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

وزير الرياضة: التأهل إلى كأس العالم خطوة جديدة في مسيرة الإنجازات المصرية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:58 م 08/10/2025
من حضور أشرف صبحي لمباراة مصر وجويبتي

من حضور أشرف صبحي لمباراة مصر وجيبوتي

عبر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحقق المنتخب المصري انتصارا مستحقا 3-0 على مضيفه جيبوتي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ليلة تاريخية لحسام حسن وصلاح.. منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

وقال وزير الرياضة في تصريحات للمركز الإعلامي لوزارة الرياضة إن حرصه علي حضورَه المباراة ومساندته للاعبين من المدرجات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية الداعمة للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، معبرا عن سعادته بنجاح المنتخب في إسعاد الملايين من جماهير الكرة المصرية.

وأضاف أن هذا التأهل يعد خطوة جديدة في مسيرة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية الدولة المصرية وجهود مؤسساتها في تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم المواهب والكوادر الوطنية.

ووجه أشرف صبحي التهنئة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، والجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن، ولاعبي المنتخب المصري، وكافة عناصر المنظومة الكروية.

وشدد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستواصل دعمها الكامل للرياضة والرياضيين، باعتبارها أحد أهم أدوات بناء الإنسان المصري وتعزيز الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستعدادات والتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير كل الإمكانات المطلوبة من أجل مشاركة مشرفة للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، ورفع اسم مصر عاليا بين الأمم.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم اضغط هنا

منتخب مصر جيبوتي كأس العالم 2026

