المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 3
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

2 3
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 2
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

1 0
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

2 0
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صلاح الأبرز.. قائمة هدافي منتخب مصر في كأس العالم تنتظر التحديث

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:07 م 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

ينتظر منتخب مصر الظهور بشكل مميز في منافسات كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يطمح الفراعنة في تسجيل المزيد من الأهداف في المسابقة.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب التفوق على جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات، ليوسع الفارق مع بوركينا فاسو الوصيف إلى 5 نقاط قبل المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو.

هدافو منتخب مصر في المونديال

شارك منتخب مصر في كأس العالم خلال ثلاث نسخ من قبل، أعوام 1934 و1990 و2018، إلا أن سجل الفراعنة لم يكن يحتوي سوى على 5 أهداف فقط.

وجاءت أهداف منتخب مصر في كأس العالم، على مدار مشاركاته على النحو التالي: هدفان أمام المجر في كأس العالم 1934، هدف أمام هولندا في كأس العالم 1990، هدف أمام روسيا وآخر أمام السعودية في كأس العالم 2018.

وتأتي قائمة هدافي منتخب مصر على النحو التالي:

- عبد الرحمان فوزي (هدفان) أمام المجر في كأس العالم 1934

- محمد صلاح (هدفان) أمام روسيا والسعودية في كأس العالم 2018

- مجدي عبد الغني (هدف) أمام هولندا في كأس العالم 1990

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر كأس العالم مجدي عبد الغني محمد صلاح عبد الرحمن فوزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg