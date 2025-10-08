ينتظر منتخب مصر الظهور بشكل مميز في منافسات كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يطمح الفراعنة في تسجيل المزيد من الأهداف في المسابقة.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب التفوق على جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات، ليوسع الفارق مع بوركينا فاسو الوصيف إلى 5 نقاط قبل المباراة الأخيرة أمام غينيا بيساو.

هدافو منتخب مصر في المونديال

شارك منتخب مصر في كأس العالم خلال ثلاث نسخ من قبل، أعوام 1934 و1990 و2018، إلا أن سجل الفراعنة لم يكن يحتوي سوى على 5 أهداف فقط.

وجاءت أهداف منتخب مصر في كأس العالم، على مدار مشاركاته على النحو التالي: هدفان أمام المجر في كأس العالم 1934، هدف أمام هولندا في كأس العالم 1990، هدف أمام روسيا وآخر أمام السعودية في كأس العالم 2018.

وتأتي قائمة هدافي منتخب مصر على النحو التالي:

- عبد الرحمان فوزي (هدفان) أمام المجر في كأس العالم 1934

- محمد صلاح (هدفان) أمام روسيا والسعودية في كأس العالم 2018

- مجدي عبد الغني (هدف) أمام هولندا في كأس العالم 1990