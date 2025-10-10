المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

0 0
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

0 0
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

0 1
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

0 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

لتجنب شهر رمضان.. هل يؤجل الفيفا مونديال السعودية إلى عام 2035؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:58 م 10/10/2025
كأس العالم

الفيفا يدرس تأجيل مونديال السعودية

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن إمكانية إعادة النظر في مواعيد إقامة بطولات كأس العالم مستقبلاً، مؤكدًا أن الفيفا يمهد الطريق لإقامة نسخ المونديال في فترات مختلفة عن الصيف التقليدي.

وخلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس، أوضح إنفانتينو أن النقاشات مستمرة حول هذا الملف، مضيفًا: "لقد ناقشنا التفاصيل ونواصل ذلك باستمرار، الأمر لا يتعلق ببطولة واحدة فقط، بل هو تفكير شامل في روزنامة اللعبة، في بعض الدول الأوروبية، يكون الطقس حارًا جدًا في يوليو، لذا ربما علينا التفكير في حلول بديلة".

يونيو.. الشهر المثالي المقترح

وأشار رئيس الفيفا إلى أن شهر يونيو قد يكون الأنسب لإقامة البطولات مستقبلًا، نظرًا لاعتدال الطقس خلاله وقلة ازدحامه بالمسابقات الأوروبية.

وقال إنفانتينو: "في الواقع، يونيو هو أفضل شهر للعب كرة القدم، لكنه غير مستغل كثيرًا في أوروبا، يمكننا تحسين جدول المباريات إذا تحلينا بالمرونة والانفتاح على الأفكار الجديدة".

نسخة 2034 في السعودية قد تتأجل إلى 2035

من جانبها، أفادت صحيفة "ذا أثليتيك" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس إمكانية تأجيل إقامة نسخة كأس العالم 2034، المقررة في السعودية، إلى يناير وفبراير 2035 بدلًا من موعدها المعتاد في نهاية عام 2034.

ووفقًا للمصدر، يأتي هذا المقترح لتفادي تزامن البطولة مع شهر رمضان الذي سيحل بين نوفمبر وديسمبر 2034، وهي الفترة التي كانت مرشحة مبدئيًا لاستضافة البطولة.

الفيفا لم يحسم قراره بعد

حتى الآن، لم يتخذ أي قرار رسمي بشأن موعد النسخة الخامسة والعشرين من كأس العالم، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الفيفا يفضل خيار منتصف الموسم، على غرار ما حدث في مونديال قطر 2022، لضمان ظروف مناخية أفضل وتجربة تنظيمية مثالية.

السعودية فيفا جياني إنفانتينو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كأس العالم 2034 شهر رمضان مونديال 2035 مواعيد كأس العالم

مباشر
ليسوتو

ليسوتو

0 0
نيجيريا

نيجيريا

37

فرصة ضائعة.. تمريرة لنيجيريا داخل منطقة الجزاء وصلت عند أوسيمين لعبها بلمسة رائعة لكن الكرة مرت بجوار مرمى ليسوتو إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
