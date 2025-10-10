كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن إمكانية إعادة النظر في مواعيد إقامة بطولات كأس العالم مستقبلاً، مؤكدًا أن الفيفا يمهد الطريق لإقامة نسخ المونديال في فترات مختلفة عن الصيف التقليدي.

وخلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس، أوضح إنفانتينو أن النقاشات مستمرة حول هذا الملف، مضيفًا: "لقد ناقشنا التفاصيل ونواصل ذلك باستمرار، الأمر لا يتعلق ببطولة واحدة فقط، بل هو تفكير شامل في روزنامة اللعبة، في بعض الدول الأوروبية، يكون الطقس حارًا جدًا في يوليو، لذا ربما علينا التفكير في حلول بديلة".

يونيو.. الشهر المثالي المقترح

وأشار رئيس الفيفا إلى أن شهر يونيو قد يكون الأنسب لإقامة البطولات مستقبلًا، نظرًا لاعتدال الطقس خلاله وقلة ازدحامه بالمسابقات الأوروبية.

وقال إنفانتينو: "في الواقع، يونيو هو أفضل شهر للعب كرة القدم، لكنه غير مستغل كثيرًا في أوروبا، يمكننا تحسين جدول المباريات إذا تحلينا بالمرونة والانفتاح على الأفكار الجديدة".

نسخة 2034 في السعودية قد تتأجل إلى 2035

من جانبها، أفادت صحيفة "ذا أثليتيك" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس إمكانية تأجيل إقامة نسخة كأس العالم 2034، المقررة في السعودية، إلى يناير وفبراير 2035 بدلًا من موعدها المعتاد في نهاية عام 2034.

ووفقًا للمصدر، يأتي هذا المقترح لتفادي تزامن البطولة مع شهر رمضان الذي سيحل بين نوفمبر وديسمبر 2034، وهي الفترة التي كانت مرشحة مبدئيًا لاستضافة البطولة.

الفيفا لم يحسم قراره بعد

حتى الآن، لم يتخذ أي قرار رسمي بشأن موعد النسخة الخامسة والعشرين من كأس العالم، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الفيفا يفضل خيار منتصف الموسم، على غرار ما حدث في مونديال قطر 2022، لضمان ظروف مناخية أفضل وتجربة تنظيمية مثالية.