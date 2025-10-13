أكد كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أن نيمار نجم "السامبا" لا يزال ضمن خطط المنتخب الوطني، لكن المهاجم يحتاج لاستعادة كامل لياقته البدنية للعودة إلى الفريق مع سعيه لإحياء مسيرته الدولية.

ولم يشارك نيمار (33 عاما) مع منتخب البرازيل منذ عامين، إذ أعاقت الإصابات قدرته على الأداء بثبات منذ عودته إلى سانتوس العام الماضي بعد فترة قضاها مع الهلال السعودي.

وأشاد أنشيلوتي، الذي كان يتحدث قبل المباراة الودية أمام اليابان في طوكيو غدا الثلاثاء، بموهبة نيمار لكنه شدد على أهمية حالته البدنية.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي: "نيمار يستطيع اللعب بأعلى مستوياته مع هذا الفريق دون أي مشاكل".

وأضاف: "عندما يكون في حالة بدنية جيدة، يمتلك الكفاءة للعب ليس فقط في البرازيل بل في أي فريق في العالم بفضل موهبته".

على جانب آخر، ذكر أنشيلوتي أن التوازن والعمل الجماعي يظلان الأهم للمنتخب البرازيلي، مضيفا: "نريد أن نلعب كرة قدم جميلة ويمكننا فعل ذلك، لكن الأمر يتوقف على المقصود باللعب الجميل".

وواصل: "بالطبع، يتمتع اللاعبون بجودة فردية والتزام، ينبغي أن نلعب بشكل رائع بالكرة وبدونها، وهذا جانب مهم".

وأتم: "الالتزام والعمل الجماعي أساسيان، اللعب الجميل مهم، لكن الأهم هو الفوز".