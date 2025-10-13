من المتوقع أن يظهر منتخب مصر في المستوى الثالث في قرعة منافسات كأس العالم 2026، بالنظر إلى تصنيف فيفا الأخير.

ونجح المنتخب المصري في التأهل لكأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن، بعد أن تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات الأفريقية دون هزيمة، محققًا الفوز 8 مرات مع التعادل في مناسبتين فقط.

منتخب مصر في تصنيف فيفا

يسعى منتخب مصر لتحقيق أول فوز مونديالي بعد 3 مشاركات مخيبة في نسخ 1934 و1990 و2018، لذا يأمل بالطبع أن تكون القرعة رحيمة به، ليواجه منتخبات أقل قوة من هولندا وإنجلترا في مطلع التسعينيات، وروسيا وأوروجواي في الظهور الأخير.

واستقر فيفا على اعتماد تصنيف نوفمبر المقبل في قرعة كأس العالم 2026.

وهكذا يمثل تصنيف فيفا أهمية كبيرة بالنسبة إلى المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم 2026، بسبب استخدامه في تحديد مستوى كل منتخب متأهل، قبل إجراء القرعة 5 ديسمبر المقبل، علمًا بأن منتخب مصر يحتل في الوقت الحالي المركز الـ35.

ويأمل منتخب مصر في الحفاظ على مكانه في تصنيف فيفا على الأقل، مع طموحات بتحسينه في نوفمبر، لربما يقتحم مستوى أعلى في قرعة كأس العالم 2026، رغم صعوبة ذلك حسابيًا.

وبحسب ما أشارت إليه مصادر خاصة ليلا كورة في وقت سابق، يستعد منتخب مصر لخوض دورة دولية ودية في دبي، يواجه خلالها منتخبين فقط من الثلاثي إيران وكاب فيردي وأوزبكستان، هي آخر ما سيؤخذ به في تصنيف فيفا قبل قرعة كأس العالم 2026.

مصر الثالث.. ملامح مستويات قرعة كأس العالم 2026

- المستوى الأول: أمريكا (المستضيف)، كندا (المستضيف)، المكسيك (المستضيف)، إسبانيا*، فرنسا*، الأرجنتين، إنجلترا*، البرتغال*، البرازيل، هولندا*، بلجيكا*، كرواتيا*

تظهر الدول المستضيفة، أمريكا وكندا والمكسيك، في المستوى الأول وفق اللائحة المتبعة في كؤوس العالم.

ولم تحسم منتخبات إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وكرواتيا تأهلها بعد إلى كأس العالم، في ظل استمرار التصفيات الأوروبية.

وتتصدر جميع المنتخبات السابقة ترتيب مجموعاتها في تصفيات كأس العالم 2026 باستثناء بلجيكا التي تبتعد بنقطة واحدة عن مقدونيا الشمالية، علمًا بأنها خاضت مباراة أقل، أي تملك فرصة الانقضاض على الصدارة.

- المستوى الثاني: المغرب، ألمانيا*، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا*، السنغال*، اليابان، الدنمارك*، إيران، النمسا*، كوريا الجنوبية، الإكوادور

ضمنت 7 منتخبات مكانها بالمستوى الثاني في قرعة كأس العالم، إذا لم تحدث مفاجآت مدوية، الشهر المقبل، هي المغرب وكولومبيا وأوروجواي واليابان وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور.

وفي تصفيات أوروبا، تتصدر منتخبات ألمانيا وسويسرا والدنمارك والنمسا ترتيب مجموعاتها ما يعني أنها أقرب إلى التأهل لكأس العالم.

ورغم صدارة ألمانيا والدنمارك، لكن التشابك في مجموعتهما سيبقى قائمًا ربما حتى الجولة الأخيرة.

يشار إلى أن المستوى الثاني المتوقع تم استثناء إيطاليا منه بسبب صعوبة تأهلها لكأس العالم، رغم احتلالها المركز الـ10 في تصنيف فيفا.

تعرف على سيناريوهات تأهل إيطاليا لكأس العالم من هنا

وبالنسبة إلى السنغال، تتقدم بفارق نقطتين عن الكونغو الديمقراطية مع تبقي جولة واحدة على نهاية التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

- المستوى الثالث: أستراليا، بنما*، النرويج*، مصر، باراجواي، الجزائر، سلوفاكيا*، اسكتلندا*، كوت ديفوار*، تونس، قطر*، أوزبكستان

تأهلت منتخبات أستراليا ومصر وباراجواي والجزائر وتونس وأوزبكستان بالفعل إلى كأس العالم.

وتملك بنما فرصة الصعود لكأس العالم في ظل تساويها في النقاط مع المتصدرة سورينام قبل 3 جولات على نهاية تصفيات أمريكا الشمالية.

وتتساوى سلوفاكيا في عدد النقاط مع ألمانيا وأيرلندا الشمالية قبل 3 جولات على النهاية، وإذا تأهلت، فإن ألمانيا ستخرج من المستوى الثاني تلقائيًا.

وينطبق وضع سلوفاكيا تمامًا على اسكتلندا التي تتساوى مع الدنمارك، ما يعني أن تأهل الأولى يقصي الأخيرة من المستوى الثاني في قرعة كأس العالم.

وأصبحت كوت ديفوار قريبة من كأس العالم، بتقدمها بنقطتين على الجابون، مع تبقي جولة وحيدة.

ويظهر المنتخب القطري في المستوى الثالث حال تفوقه على الإمارات في المباراة المقامة بينهما مساء غدٍ الثلاثاء.

وفي الفرضية الحالية، تم استثناء بعض المنتخبات التي تحتل مركزًا مؤهلًا لهذا المستوى الثالث في تصنيف فيفا، إما لضعف فرصها في الصعود لكأس العالم أو لأنها ودعت التصفيات بشكل رسمي.

- منتخبات تصنيفها في فيفا قد يؤهلها إلى المستوى الثالث لكن فرصها ضعيفة في التأهل لكأس العالم: تركيا، أوكرانيا، ويلز، السويد، صربيا، بولندا، التشيك، المجر، نيجيريا، كوستاريكا، رومانيا، الكاميرون

يشار إلى أن المنتخبات السابق ذكرها ستنضم إلى المستوى الثالث إذا تمكنت من التأهل لكأس العالم، على أن يهبط بدلًا منها إلى المستوى الرابع لمنتخبات الأدنى تصنيفًا، أي أن البداية ستكون بأوزبكستان ثم قطر فتونس وهكذا.

- منتخبات تصنيفها في فيفا قد يؤهلها إلى المستوى الثالث لكنها لن تتأهل لكأس العالم: اليونان وبيرو وفنزويلا

- المستوى الرابع: العراق أو السعودية*، الأردن، غانا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا*، الكونغو الديمقراطية*، (المتأهل 1 من الملحق العالمي)، (المتأهل 2 من الملحق العالمي)، (المتأهل 1 من الملحق الأوروبي)، (المتأهل 2 من الملحق الأوروبي)، (المتأهل 3 من الملحق الأوروبي)، (المتأهل 4 من الملحق الأوروبي)

تأهلت منتخبات الأردن وغانا ونيوزيلندا رسميًا لكأس العالم 2026.

وبين العراق والسعودية، سيتأهل أحد المنتخبين بكل تأكيد إلى كأس العالم، ما يتحدد بعد لقائهما المرتقب مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وبين المنتخبات الأخرى الأعلى في تصنيف فيفا، تبقى فرص جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية قائمة، لكن كليهما لا يتصدر ترتيب مجموعته، أي أن تأهله لكأس العالم ليس بيده.

ويملك منتخب مقدونيا الشمالية فرصة لا بأس بها، حيث يتصدر ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم على حساب بلجيكا بفارق نقطة وحيدة، مع خوض الأخير مباراة أقل.

ومن المتوقع أن يظهر الإماراتي في المستوى الرابع حال تأهله لكأس العالم 2026، علمًا بأنه يحتاج إلى التعادل فقط مع قطر.

ولم ينشر فيفا حتى الآن اللائحة الخاصة بتفاصيل إجراء قرعة كأس العالم، لكن الشائع هو أن المنتخبات المتأهلة من الملحق ستظهر في المستوى الأخير، خاصة أن القرعة ستجرى في ديسمبر، بينما تقام مباريات الملحق سواءً العالمي أو الأوروبي، مارس المقبل.

وللإشارة، تبقى المستويات السابقة لقرعة كأس العالم 2026 مجرد توقعات مبنية على المعطيات الحالية التي قد تتغير في نوفمبر المقبل، لكنها بالتأكيد، لن تتغير كثيرًا.