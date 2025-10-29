خاض منتخب مصر تحت 17 عاما مرانه، اليوم الأربعاء، على مرحلتين استعدادا لخوض منافسات كأس العالم " قطر 2025".

وتضمنت المرحلة الأولى للمنتخب رفع الحمل البدني للاعبين، بينما كانت المرحلة الثانية تدريبات بالكرة.

وتحدث علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مع لاعبي المنتخب الوطني، على هامش تدريبات اليوم.

وأكد نبيل في حديثه مع اللاعبين، علي ثقته الكبيرة بهم لتقديم أداء ونتائج مشرفة تليق بإسم مصر في كأس العالم.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

