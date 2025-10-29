المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتخب مصر تحت 17 عاما يتدرب على "مرحلتين" استعدادًا لكأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:50 م 29/10/2025
مران منتخب مصر تحت 17 عاما

مران منتخب مصر تحت 17 عاما

خاض منتخب مصر تحت 17 عاما مرانه، اليوم الأربعاء، على مرحلتين استعدادا لخوض منافسات كأس العالم " قطر 2025".

وتضمنت المرحلة الأولى للمنتخب رفع الحمل البدني للاعبين، بينما كانت المرحلة الثانية تدريبات بالكرة.

وتحدث علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، مع لاعبي المنتخب الوطني، على هامش تدريبات اليوم.

وأكد نبيل في حديثه مع اللاعبين، علي ثقته الكبيرة بهم لتقديم أداء ونتائج مشرفة تليق بإسم مصر في كأس العالم.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في بطولة كأس العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 27 من شهر نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

أحمد الكاس يعلن قائمة منتخب مصر تحت 17 عاما في كأس العالم

 

 

كأس العالم للناشئين أحمد الكاس منتخب مصر تحت 17 عاما قطر 2025

