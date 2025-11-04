المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الفراعنة الصغار يفتتحون مونديال الناشئين بمواجهة هايتي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:45 م 03/11/2025
منتخب الناشئين مصر

مصر تواجه هايتي في الدوحة

يستهل المنتخب المصري للناشئين مواليد 2008 مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة بمواجهة منتخب هايتي، غدًا الثلاثاء، على الملعب رقم 5 بمدينة أسباير الرياضية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا إنجلترا وفنزويلا.

ويأتي صعود المنتخب المصري إلى البطولة بعد فوزه على أنجولا 2/1 في مباراة الملحق الأفريقي، ليؤكد جاهزيته لخوض منافسات المونديال.

قائمة الفراعنة المشاركة

استقر المدير الفني أحمد الكأس على قائمة الفريق، التي تضم:

عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق، حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري، حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

ويتواجد كل من عمار محمد السيد وسيف الجبالي في قائمة الانتظار وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويقود الفريق جهاز فني مكون من أحمد الكأس كمدير فني، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى.

تحضيرات قوية قبل المونديال

خاض المنتخب المصري عدة مباريات ودية، كان آخرها الفوز الكبير على منتخب قطر 7/1، حيث تألق عدد من اللاعبين البارزين مثل رباعي الأهلي بلال عطية، حمزة عبد الكريم، زياد أيوب، ومهند الشامي، بالإضافة إلى لاعب إنبي عبد العزيز الزغبي.

سجل هايتي في مونديال الناشئين

يشارك منتخب هايتي في المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 2007 في كوريا الجنوبية و2019 في البرازيل، حيث ودع البطولة من الدور الأول في المرتين، محتلاً المركز الأخير في الأولى بحصوله على نقطة وحيدة، ورابعًا في الثانية بعد خسارته جميع المباريات في المجموعة الثالثة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر للناشئين أحمد الكأس حمزة عبد الكريم كأس العالم للناشئين 2025 بلال عطية زياد أيوب مهند الشامي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

