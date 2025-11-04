الفراعنة الصغار يفتتحون مونديال الناشئين بمواجهة هايتي

يستهل المنتخب المصري للناشئين مواليد 2008 مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة بمواجهة منتخب هايتي، غدًا الثلاثاء، على الملعب رقم 5 بمدينة أسباير الرياضية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا إنجلترا وفنزويلا.

ويأتي صعود المنتخب المصري إلى البطولة بعد فوزه على أنجولا 2/1 في مباراة الملحق الأفريقي، ليؤكد جاهزيته لخوض منافسات المونديال.

قائمة الفراعنة المشاركة

استقر المدير الفني أحمد الكأس على قائمة الفريق، التي تضم:

عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق، حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري، حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

ويتواجد كل من عمار محمد السيد وسيف الجبالي في قائمة الانتظار وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويقود الفريق جهاز فني مكون من أحمد الكأس كمدير فني، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى.

تحضيرات قوية قبل المونديال

خاض المنتخب المصري عدة مباريات ودية، كان آخرها الفوز الكبير على منتخب قطر 7/1، حيث تألق عدد من اللاعبين البارزين مثل رباعي الأهلي بلال عطية، حمزة عبد الكريم، زياد أيوب، ومهند الشامي، بالإضافة إلى لاعب إنبي عبد العزيز الزغبي.

سجل هايتي في مونديال الناشئين

يشارك منتخب هايتي في المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 2007 في كوريا الجنوبية و2019 في البرازيل، حيث ودع البطولة من الدور الأول في المرتين، محتلاً المركز الأخير في الأولى بحصوله على نقطة وحيدة، ورابعًا في الثانية بعد خسارته جميع المباريات في المجموعة الثالثة.