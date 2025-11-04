أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، التشكيل الرسمي لمواجهة هايتي في ضربة البداية بكأس العالم للناشئين.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم للناشئين والتي انطلقت أمس الإثنين ستستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

طالع مجموعات بطولة العالم للناشئين من هنا

وجاء تشكيل منتخب مصر ضد هايتي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.

خط الهجوم: بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم

موعد مباراة مصر ضد هايتي

من المقرر أن تقام مباراة مصر ضد هايتي على الملعب رقم 5 بمدينة أسباير الرياضية في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين.

وتنطلق أحداث المباراة في الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء.

للتعرف على مباريات الجولة الأولى في كأس العالم للناشئين اضغط هنا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد هايتي

يمكنكم متابعة مباراة مصر وهايتي في مونديال الناشئين عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

كما سيتم نقل اللقاء أيضًا عبر قناة الكاس القطرية بتعلق أحمد الطيب.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الجولتين الثانية والثالثة لمنتخب مصر ضد فنزويلا وإنجلترا يومي 7 و10 نوفمبر الجاري.