المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل منتخب مصر.. ثلاثي هجومي أمام هايتي في كأس العالم للناشئين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:30 م 04/11/2025
منتخب مصر للناشئين

منتخب مصر للناشئين

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، التشكيل الرسمي لمواجهة هايتي في ضربة البداية بكأس العالم للناشئين.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم للناشئين والتي انطلقت أمس الإثنين ستستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم هايتي وإنجلترا وفنزويلا.

طالع مجموعات بطولة العالم للناشئين من هنا

وجاء تشكيل منتخب مصر ضد هايتي كالتالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.

خط الهجوم: بلال عطية - عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم 

موعد مباراة مصر ضد هايتي

من المقرر أن تقام مباراة مصر ضد هايتي على الملعب رقم 5 بمدينة أسباير الرياضية في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين.

وتنطلق أحداث المباراة في الثالثة والنصف عصر اليوم الثلاثاء.

للتعرف على مباريات الجولة الأولى في كأس العالم للناشئين اضغط هنا

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد هايتي

يمكنكم متابعة مباراة مصر وهايتي في مونديال الناشئين عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

كما سيتم نقل اللقاء أيضًا عبر قناة الكاس القطرية بتعلق أحمد الطيب.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الجولتين الثانية والثالثة لمنتخب مصر ضد فنزويلا وإنجلترا يومي 7 و10 نوفمبر الجاري.

كأس العالم للناشئين مونديال الناشئين أحمد الكاس كأس العالم تحت 17 عاما منتخب مصر تحت 17 عاما القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم مصر وهايتي موعد مباراة مصر تحت 17 عاما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    8
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg