حصل بلال عطية، لاعب منتخب مصر للناشئين، على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام هايتي، والتي جرت بين الفريقين ضمن منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر.

وتفوق منتخب مصر للناشئين على نظيره هايتي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، من مواجهات المجموعة الخامسة من كأس العالم تحت 17 عامًا.

ووضع بلال عطية بصمته في فوز منتخب مصر أمام هايتي، إذ تمكن اللاعب من هز الشباك ولم يكتف بذلك حيث أرسل تمريرة مفتاحية لؤكد على تفوق صغار الفراعنة في المباراة.

بلال عطية الأفضل

افتتح بلال عطية التسجيل لصالح منتخب مصر في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليمنح صغار الفراعنة الأفضلية أمام هايتي، موقعًا على أول أهداف كتيبة الكاس في مونديال تحت 17 سنة.

وجاء الهدف بعد تمريرة طويلة مرسلة، وصلت إلى حمزه عبد الكريم الذي مررها بلمسة فنية إلى بلال عطية ليسدد الكرة في شباك هايتي دون تردد، واضعًا الفراعنة في المقدمة.

وساهم بلال عطية في الهدف الرابع لمنتخب مصر، والذي جاء في الدقيقة 72 من زمن المباراة عن طريق عمر كمال، ليؤكد الثنائي على أحقية الفراعنة في نقاط المباراة.

⚽ بداية قوية للمنتخب المصري!



بلال عطية يمنح منتخب الفراعنة التقدم بعد 3 دقائق فقط من انطلاق المباراة.#كأس_العالم_تحت_17_سنة#FIFAU17WC pic.twitter.com/NZQJzYBWca — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025

ماذا قدم بلال عطية؟

شارك بلال عطية مع منتخب مصر أمام هايتي في 89 دقيقة، إذ غادر اللاعب قبل نهاية المباراة بلحظات حيث حل محمد صبيح بديلًا له، بعد أن قدم جناح الأهلي كل ما لديه.

وتمكن بلال عطية من تسجيل هدف ونجح في تقديم تمريرة حاسمة، ليكلل بهما مجهوده المبذول طوال عمر المباراة أمام هايتي.

ولمس بلال عطية الكرة 48 لمسة، وبلغت تمريراته الناجحة 20 من إجمالي 26 بنسبة نجاح 77%، بينما خسر اللاعب الاستحواذ في 19 مناسبة.

وأطلق بلال عطية 5 تسديدات خلال المباراة، تمثلت في كرة عرفت طريق الشباك وأخرى ارتطمت بالعارضة، وضلت 3 كرات اتجاهها.

ظهور بلال عطية بذلك المستوى المميز كان كافيًا له أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.