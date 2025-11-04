المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 1
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قادم بسرعة الصاروخ.. ماذا قدم بلال عطية مع مصر أمام هايتي في كأس العالم للناشئين؟ (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:19 م 04/11/2025
بلال عطية

بلال عطية لاعب منتخب مصر للناشئين

حصل بلال عطية، لاعب منتخب مصر للناشئين، على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام هايتي، والتي جرت بين الفريقين ضمن منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر.

وتفوق منتخب مصر للناشئين على نظيره هايتي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، من مواجهات المجموعة الخامسة من كأس العالم تحت 17 عامًا.

ووضع بلال عطية بصمته في فوز منتخب مصر أمام هايتي، إذ تمكن اللاعب من هز الشباك ولم يكتف بذلك حيث أرسل تمريرة مفتاحية لؤكد على تفوق صغار الفراعنة في المباراة.

بلال عطية الأفضل

افتتح بلال عطية التسجيل لصالح منتخب مصر في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليمنح صغار الفراعنة الأفضلية أمام هايتي، موقعًا على أول أهداف كتيبة الكاس في مونديال تحت 17 سنة.

وجاء الهدف بعد تمريرة طويلة مرسلة، وصلت إلى حمزه عبد الكريم الذي مررها بلمسة فنية إلى بلال عطية ليسدد الكرة في شباك هايتي دون تردد، واضعًا الفراعنة في المقدمة.

وساهم بلال عطية في الهدف الرابع لمنتخب مصر، والذي جاء في الدقيقة 72 من زمن المباراة عن طريق عمر كمال، ليؤكد الثنائي على أحقية الفراعنة في نقاط المباراة.

ماذا قدم بلال عطية؟

شارك بلال عطية مع منتخب مصر أمام هايتي في 89 دقيقة، إذ غادر اللاعب قبل نهاية المباراة بلحظات حيث حل محمد صبيح بديلًا له، بعد أن قدم جناح الأهلي كل ما لديه.

وتمكن بلال عطية من تسجيل هدف ونجح في تقديم تمريرة حاسمة، ليكلل بهما مجهوده المبذول طوال عمر المباراة أمام هايتي.

ولمس بلال عطية الكرة 48 لمسة، وبلغت تمريراته الناجحة 20 من إجمالي 26 بنسبة نجاح 77%، بينما خسر اللاعب الاستحواذ في 19 مناسبة.

وأطلق بلال عطية 5 تسديدات خلال المباراة، تمثلت في كرة عرفت طريق الشباك وأخرى ارتطمت بالعارضة، وضلت 3 كرات اتجاهها.

ظهور بلال عطية بذلك المستوى المميز كان كافيًا له أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئين مونديال الناشئين منتخب مصر تحت 17 عامًا بلال عطية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    13
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
أرسنال

أرسنال

3

أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، بينما اكتفى سلافيا براج بالحصول على نقطتين فقط في انتظار الفوز الأول هذا الموسم.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg