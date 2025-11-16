المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 0
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محمد صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2025

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:16 م 16/11/2025
محمد صلاح وأشرف حكيمي

محمد صلاح وأشرف حكيمي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وجاء على رأسها محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وضمت قائمة الكاف للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقيا لعام 2025 كلا من: محمد صلاح (مصر - ليفربول)، أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا - جالاتا سراي).

صلاح يعود للمنافسة على جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2025

وعاد محمد صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب أفريقي، بعد استبعاده من قائمة المرشحين في نسخة العام الماضي، التي توج بها النيجيري أديمولا لوكمان.

وتعد هذه هي المنافسة الثلاثية إعادة لمشهد عام 2023، حينما ترشح الثلاثي ذاته، وفاز بالجائزة حينها فيكتور أوسيمين.

محمد صلاح يبحث عن الثالثة.. وحكيمي يحلم بالأولى

ويبحث محمد صلاح عن حصد الجائزة القارية للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يأمل أشرف حكيمي في الفوز بها لأول مرة خلال مسيرته، ويسعى أوسيمين لحصدها للمرة الثانية.

وحافومن المنتظر أن تستضيف المغرب حفل توزيع جوائز "كاف"، مساء الأربعاء المقبل، الموافق 19 نوفمبر الجاري، في مدينة الرباط.

مباراة المغرب القادمة
محمد صلاح أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب أفريقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إذربيجان

إذربيجان

1 3
فرنسا

فرنسا

73

ثيو هيرنانديز أرسل عرضية أرضية بعد تنفيذ الركلة الحرة قابلها تورام بتسديدة ولكن الحارس تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ألبانيا

ألبانيا

0 0
إنجلترا

إنجلترا

69

محاولة لإنجلترا بعد تسديدة قوية من فودين خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg