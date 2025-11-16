أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وجاء على رأسها محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وضمت قائمة الكاف للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقيا لعام 2025 كلا من: محمد صلاح (مصر - ليفربول)، أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا - جالاتا سراي).

صلاح يعود للمنافسة على جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2025

وعاد محمد صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب أفريقي، بعد استبعاده من قائمة المرشحين في نسخة العام الماضي، التي توج بها النيجيري أديمولا لوكمان.

وتعد هذه هي المنافسة الثلاثية إعادة لمشهد عام 2023، حينما ترشح الثلاثي ذاته، وفاز بالجائزة حينها فيكتور أوسيمين.

محمد صلاح يبحث عن الثالثة.. وحكيمي يحلم بالأولى

ويبحث محمد صلاح عن حصد الجائزة القارية للمرة الثالثة في تاريخه، بينما يأمل أشرف حكيمي في الفوز بها لأول مرة خلال مسيرته، ويسعى أوسيمين لحصدها للمرة الثانية.

وحافومن المنتظر أن تستضيف المغرب حفل توزيع جوائز "كاف"، مساء الأربعاء المقبل، الموافق 19 نوفمبر الجاري، في مدينة الرباط.