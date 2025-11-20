استقبل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إن لقاء أبوريدة وأشرف صبحي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دعم حسام حسن وحلمي طولان

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها دعم المنتخبات القومية بمختلف مراحلها، خاصة قطاع الناشئين ومشروعات اكتشاف الموهوبين، إلى جانب التأكيد على تقديم كل أوجه المساندة للمنتخبين الأول والثاني في الاستحقاقات القارية المقبلة.

وشهد اللقاء اتفاقا بين الجانبين على الدعم الكامل للأجهزة الفنية بقيادة حسام حسن وحلمي طولان، والعمل على تهيئة أفضل الظروف للمنتخبات خلال المرحلة القادمة.

"اعتبروني أجنبي وهجوم على المنتقدين".. 10 تصريحات جدلية لحسام حسن منذ تدريب مصر

وأكد وزير الرياضة خلال اللقاء أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تضع كرة القدم في مقدمة أدوات القوة الناعمة المصرية، موضحًا أنها أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته.

تطوير قطاع الناشئين والشباب

ومن جانبه، أوضح أبوريدة أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل وفق استراتيجية واضحة لتطوير المنتخبات الوطنية، موجها الشكر لوزير الرياضة على دعمه المستمر.

وشد أبوريدة على أن التعاون بين الاتحاد والوزارة يمثل حجر الأساس لتحقيق أهداف الكرة المصرية في المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس اتحاد الكرة في حديثه مع وزير الرياضة إلى الانتهاء من استراتيجية تطوير قطاعات الناشئين والشباب، والتي تُجسّد رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين المواهب في مختلف المحافظات من المتابعة والرعاية الفنية من جانب الاتحاد، وصولًا إلى منتخبات الناشئين.