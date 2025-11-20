المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

التأكيد على دعم حسام حسن.. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل اجتماع أبوريدة مع وزير الرياضة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:27 م 20/11/2025
هاني أبوريدة وأشرف صبحي

هاني أبوريدة وأشرف صبحي

استقبل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إن لقاء أبوريدة وأشرف صبحي جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دعم حسام حسن وحلمي طولان

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المهمة، وفي مقدمتها دعم المنتخبات القومية بمختلف مراحلها، خاصة قطاع الناشئين ومشروعات اكتشاف الموهوبين، إلى جانب التأكيد على تقديم كل أوجه المساندة للمنتخبين الأول والثاني في الاستحقاقات القارية المقبلة.

وشهد اللقاء اتفاقا بين الجانبين على الدعم الكامل للأجهزة الفنية بقيادة حسام حسن وحلمي طولان، والعمل على تهيئة أفضل الظروف للمنتخبات خلال المرحلة القادمة.

"اعتبروني أجنبي وهجوم على المنتقدين".. 10 تصريحات جدلية لحسام حسن منذ تدريب مصر

وأكد وزير الرياضة خلال اللقاء أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تضع كرة القدم في مقدمة أدوات القوة الناعمة المصرية، موضحًا أنها أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته.

تطوير قطاع الناشئين والشباب

ومن جانبه، أوضح أبوريدة أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل وفق استراتيجية واضحة لتطوير المنتخبات الوطنية، موجها الشكر لوزير الرياضة على دعمه المستمر.

وشد أبوريدة على أن التعاون بين الاتحاد والوزارة يمثل حجر الأساس لتحقيق أهداف الكرة المصرية في المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس اتحاد الكرة في حديثه مع وزير الرياضة إلى الانتهاء من استراتيجية تطوير قطاعات الناشئين والشباب، والتي تُجسّد رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتهدف الاستراتيجية إلى تمكين المواهب في مختلف المحافظات من المتابعة والرعاية الفنية من جانب الاتحاد، وصولًا إلى منتخبات الناشئين.

منتخب مصر حسام حسن حلمي طولان هاني أبوريدة أشرف صبحي وزير الرياضة أمم أفريقيا 2025

