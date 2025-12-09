المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"أرقام متباينة".. ماذا يفعل منتخب مصر في مباراته الأولى بكأس أمم أفريقيا؟

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:22 م 09/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يستعد منتخب مصر للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام فعاليتها بالمغرب، خلال شهر ديسمبر الحالي.

ويشارك الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تنطلق 21 ديسمبر بالمغرب، ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا.

وخاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، اليوم الثلاثاء، تدريبات صباحية بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر، في إطار الاستعداد لخوض مباراة ودية أمام نيجيريا.

ويتخلل معسكر منتخب مصر خوض مباراة ودية ضد نيجيريا، يوم 16 ديسمبر الجاري، على استاد القاهرة قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في البطولة.

نتائج منتخب مصر في أول مبارياته بأمم أفريقيا

ويرصد "يلا كورة" نتائج منتخب مصر في المباراة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على النحو التالي..

نسخة 2023 - مصر (2/2) موزمبيق

نسخة 2021 - مصر (0 /1) نيجيريا

نسخة 2019 - مصر (0/1) زيمبابوى

نسخة 2017 - مصر (0/0) مالى

نسخة 2010 - مصر (3/ 1) نيجيريا

نسخة 2008 - مصر (4 / 2) الكاميرون

نسخة 2006 - مصر (3/ 0) ليبيا

نسخة 2004 - مصر (2 / 1) زيمبابوى

نسخة 2002 - مصر (0/ 1) السنغال

نسخة 2000 - مصر (2/ 0) زامبيا

نسخة 1998 مصر (2/ 0) موزمبيق

قائمة مصر الأولية لكأس الأمم الأفريقية

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحـي (الزمالك).

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

خط الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (بيفربول).

في الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2025

