نشر "يلا كورة" العديد من الموضوعات الهامة على مدار يوم الثلاثاء، أبرزها تعرض الأهلي للهزيمة أمام غزل المحلة في كأس الرابطة، واستعدادات منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا، وحالة ثنائي الفراعنة.

أبرز موضوعات يوم الثلاثاء

ناشئ الزمالك يؤكد ولاءه

نفى عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق مواليد 2008 في نادي الزمالك، شائعة هروبه من القلعة البيضاء.

ناشئ الزمالك ينفي شائعة هروبه.. ويكشف موقفه من التجديد

بيان وزارة الرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا علقت من خلاله على قرار النيابة العامة في واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى المحاكمة.

وزارة الرياضة تعلق على بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطفل يوسف محمد

تفاصيل إصابة ثنائي المنتخب

كشف منتخب مصر، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الثنائي محمد حمدي ومصطفى محمد، خلال مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في ملعب أدرار بأغادير.

"يخضعان للتأهيل".. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة حمدي ومصطفى محمد

وزير الرياضة في الأهلي

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة أن أشرف صبحي، وزير الرياضة، التقى مساء اليوم الثلاثاء، مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

"أكد على استمرار الدعم".. وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي (صور)

الأهلي يسقط في المحلة

تلقى الأهلي ثاني هزائمه في بطولة كأس عاصمة مصر أمام مضيفه، غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

"الأجانب" يقودون غزل المحلة للفوز على "شباب" الأهلي في كأس الرابطة

المنتخب يستعد لجنوب أفريقيا

خاض منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، بقيادة حسام حسن، تدريباته على ملعب تغازوت استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا.

"تدريبات استشفائية وجمل فنية".. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة جنوب أفريقيا

وزير الرياضة في الزمالك

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الثلاثاء، في مقر القلعة البيضاء.

تأكيدًا لدعمه للأبيض.. أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة نادي الزمالك (صور)

معسكر خارجي لبيراميدز

كشف الجهاز الفني لنادي بيراميدز، بقيادة كرونسلاف يورتشيتش، عن خوضه لمعسكر إعداد خارجي خلال شهر يناير المقبل، استغلالًا لفترة التوقف الدولي الحالية، واستعدادًا لقادم المنافسات التي تنتظر السماوي.

تحضيرًا لقادم المنافسات.. بيراميدز يقرر خوض معسكر إعداد في الإمارات

مدرب جنوب أفريقيا يتحدث

أكد هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا أن الحفاظ على المستوى الذي ظهر به فريقه في مباراة أنجولا، هو من سيقودهم للتأهل إلى نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب.

مدرب جنوب أفريقيا قبل مواجهة مصر: ما حدث في مباراة أنجولا لن يتكرر

وزير الرياضة يتحدث

أشاد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بوعي إدارتي النادي الأهلي والزمالك وذلك بعد جولته لهم مؤخرًا.

أشرف صبحي: رأيت وعي إدارتي الأهلي والزمالك.. وسنستمر في دعم الأندية

قرارات الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم، الثلاثاء في المقر الرئيسي، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

5 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي

اليوم الثالث من أمم أفريقيا

انتهت مباريات اليوم الثالث من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي جرت ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة التي انطلقت الأحد الماضي.

رسالة وغضب ورقم قياسي.. كيف كان اليوم الثالث من كأس أمم أفريقيا؟