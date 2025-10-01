تفصلنا ساعات قليلة عن المباراة التي ستجمع بين نادي بيراميدز ونظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي يستضيفها ملعب كيجالي بيلي ستاديوم، بالعاصمة الرواندية، كيجالي.

ويحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره الجيش الرواندي، لحساب منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى الفريقان للظهور بشكل مميز في مستهل رحلتهما القارية بموسم 2024/2025.

فريق الجيش الرواندي أحد أبرز الأندية في أفريقيا وبطل الموسم الماضي في الدوري المحلي، يمثل تحديًا قويًا أمام بيراميدز الطامح في الحفاظ على لقب دوري الأبطال الذي توج به للمرة الأولى في تاريخه بالنسخة السابقة.

عبد الرحيم طالب مدرب الجيش الرواندي يتحدث لـ"يلا كورة"

تحدث المدرب المغربي عبد الرحيم طالب، المدير الفني لنادي الجيش الرواندي، عبر "يلا كورة" عن مباراة الفريق أمام بيراميدز، والتي ستجمعهما في دوري أبطال أفريقيا، متطرقًا إلى جوانب أخرى متعلقة بالفريق السماوي حامل لقب المسابقة.

عبد الرحيم طالب يعد أبرز المدربين المغاربة، إذ يملك مسيرة مميزة في مختلف المسابقات، أبرزها توليه المهمة الفنية لأندية، نهضة بركان، الوداد، الجيش الملكي، والدفاع الجديدي.

وأجرى "يلا كورة" حوارًا مع المغربي عبد الرحيم طالب، فتح خلاله قلبه للحديث عن ما يقدمه مع النادي الرواندي ورؤيته المستقبلية لفريقه، مترقًا للكشف عن العديد من الأمور التي تخص منافسه الذي سيلتقيه بعد ساعات في دوري الأبطال.

وجاء نص الحوار كالتالي:

ما خطتكم وما هي طموحاتكم مع فريق الجيش الرواندي هذا الموسم؟

كما تعلم، غادر عدد كبير من اللاعبين، لذلك، فإن دوري يتمثل في إعادة بناء الفريق وتحسين قدراته البدنية، سأبحث عن أسلوب لعب يقلل الاعتماد على القدرات الفردية، وسأضع خطة لعب ترضي الجماهير.

في الوقت ذاته سأبحث عن الفاعلية، مع الإعداد لفريق مستقبلي يفرض اسمه في القارة الأفريقية، وهذا هو هدفي، أي أنه خلال عام أو عامين سيكون هذا الفريق قادرًا على الوصول إلى مراحل متقدمة.

ما الذي يحتاجه نادي الجيش الرواندي أكثر من غيره في الوقت الحالي؟

نادي الجيش يحتاج إلى المزيد من الوقت، نحن بحاجة إلى وقت للتأقلم مع اللاعبين، وهناك شباب بدأوا في التعلم والاندماج في أسلوب لعبنا لذلك، مطلبنا الأول هو الوقت.

كيف كان شعورك عندما علمت أنك ستواجه بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.. وكيف ترى المباراة؟

مباراة بيراميدز ستكون صعبة للغاية، دائمًا ما تكون صعبة، لأن فريق بيراميدز اعتاد على الكثير من المواجهات القوية، لن نلعب بفكر الخسارة، سنلعب على حظوظنا في التأهل، إنها مباراة صعبة ستُحسم بين الطرفين.

هل كانت مباراة بيراميدز ضد الأهلي جدة فرصة للتعرف أكثر على الفريق.. ومن أخطر عناصره؟

أنا أعرف نادي بيراميدز منذ عامين، لديّ لاعبون مغاربة هناك، مثل وليد الكرتي الذي منحته فرصة الظهور مع نادي الوداد في الماضي، عندما كان لاعبًا شابًا، حيث بدأ اللعب معي في فرق الناشئين.

أتابع كل المباريات لفريق بيراميدز وأعرف أيضًا محمد الشيبي إنه لاعب دولي رائع دربته لمدة عامين.

أنا أعرف بيراميدز جيدًا، من حيث طريقة لعبه وأسلوبه، صحيح أنه ليس فريقًا جماهيريًا، لكنه بدأ في اكتساب الشعبية، أنا أعرف الأهلي وأعرف الزمالك، وأعتقد أن بيراميدز في طريقه لتحقيق أهدافه هو الآخر مثلهما.

كيف ترى نادي بيراميدز؟

لن أتحدث فقط عن اللاعبين، بل عن الأداء الجماعي أيضًا، إنه فريق مقاتل، فريق يهاجم، فريق يضغط، لذلك نحن نعرف بيراميدز جيدًا، والنتائج تثبت ما أقوله، بيراميدز منذ أكثر من عامين غيّر عقلية لاعبيه.



بيراميدز تخلّى عن الفردية والاعتماد البدني فقط، وأصبح لديه ثقافة الانتصار، إنه فريق قوي جدًا.

ما رأيك في مدرب بيراميدز وأسلوب لعبه؟

لا أستطيع أن أحكم على مدرب، فهو زميل، النتائج هي من ستحكم عليه فقط، إنه مدرب كبير، النتائج تثبت قيمته، وقدرته على إدارة نادٍ مثل بيراميدز، وسط هذه المنافسة القوية، أمر لم يفعله أحد من قبل في الدوري.

كيف ستتعامل خلال المباراة أمام بيراميدز؟

بيراميدز فريق يمتلك الخبرة، ويلعب كل مباراة على حدة، لذلك سندير المباراة بتركيز، وعلى مدار المباراتين لن يكون هناك أي تهور، أنا أعرف عقلية اللاعبين، أعرف المدرب، الجميع متواضع.

فريق بيراميدز يلعب بجدية ولا يبحث عن استفادة شخصية، بل يلعب من أجل قيمة النادي، ولأجل القميص، ولأجل اسمه، وخاصة من أجل مصر، لذلك لا أظن أن هناك تهورًا سيحدث، الأمر لن يتعدى كونه مباراة كرة.

الفريق لدي سيكون تركيزه كبيرًا كالمعتاد، وأرى أن الجماهير تعرف جيدًا من هو بيراميدز، فهم لديهم ما يكفي من الشغف، ونحن فريق تنافسي يلعب منذ عدة أشهر بشكل متواصل ونحتاج إلى الصبر.

ما رسالتك لجماهير الجيش الرواندي؟

لدينا فريق شاب، يقوم بالعمل المطلوب حتى الآن، لقد لعبنا بعض المباريات في الدوري، والكثير من المباريات الودية، وكل ذلك أثبت أن الفريق سيكون واعدًا في فترتي وأطلب من الجماهير الصبر، والتشجيع.

والأهم بالنسبة لنا أن نكتسب هذه الخبرة من مواجهة بيراميدز، وأن يتم الاستعداد والتحضير بشكل جاد لهذه المباراة.