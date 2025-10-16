"النسر الأسود" يتحدى الأهلي في أفريقيا

يحشد فريق إيجل نوار جماهير الكرة في بوروندي قبل مواجهة الأهلي بالدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026".

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في الرابعة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان إيجل نوار تخطى الدور التمهيدي الأول بعد التفوق على أساس تيليكوم بطل جيبوتي، بينما تم إعفاء الأهلي من الدور التمهيدي الأول بسبب التصنيف.

وألهب نادي إيجل نوار حماس الجماهير في بوروندي برسالة عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، حيث كتب: "تعالوا وشارِكوا في الحدث الذي سيُسجِّل علامة فارقة في تاريخ كرة القدم في بوروندي بتاريخ 18-10-2025".

وأضاف: "إن يوم السبت 18 أكتوبر 2025 لن يتكرر مرة أخرى، فلا تفوته.. نحن المقاتلون.. نحن النسور".

وقرر النادي البوروندي تخفيض أسعار تذاكر الدخول لمشاهدة مباراة الأهلي، كنوع من الحصول على أكبر دعم أمام نادي القرن الأفريقي.

ووصلت التذكرة العادية إلى 5,000 فرنك بوروندي (ما يعادل 80 جنيه مصري).

النسر الأسود يزين شعار إيجل نوار

يزين شعار إيجل نوار "النسر الأسود" مع كلمة المقاتلون.

وتوج نادي إيجل نوار بطلًا للدوري البوروندي الممتاز للموسم الماضي "2024-2025".

وفاز النادي في 22 مباراة وتعادل في ستة وتعرض لهزيمتين، وجمع 71 نقطة في الموسم الماضي.

وهذا الدوري هو الثاني في تاريخ إيجل نوار بعد موسم 2018-2019.