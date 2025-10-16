المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

9 30
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"النسر الأسود" يتحدى الأهلي في أفريقيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:24 م 16/10/2025
نادي إيجل نوار

نادي إيجل نوار

يحشد فريق إيجل نوار جماهير الكرة في بوروندي قبل مواجهة الأهلي بالدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم "2025-2026".

ويحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في الرابعة عصر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان إيجل نوار تخطى الدور التمهيدي الأول بعد التفوق على أساس تيليكوم بطل جيبوتي، بينما تم إعفاء الأهلي من الدور التمهيدي الأول بسبب التصنيف.

 خسارة وحيدة في 10 سنوات.. افتتاحية مدربي الأهلي تُبشر ييس توروب (صور)

وألهب نادي إيجل نوار حماس الجماهير في بوروندي برسالة عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، حيث كتب: "تعالوا وشارِكوا في الحدث الذي سيُسجِّل علامة فارقة في تاريخ كرة القدم في بوروندي بتاريخ 18-10-2025".

وأضاف: "إن يوم السبت 18 أكتوبر 2025 لن يتكرر مرة أخرى، فلا تفوته.. نحن المقاتلون.. نحن النسور".

وقرر النادي البوروندي تخفيض أسعار تذاكر الدخول لمشاهدة مباراة الأهلي، كنوع من الحصول على أكبر دعم أمام نادي القرن الأفريقي.

ووصلت التذكرة العادية إلى 5,000 فرنك بوروندي (ما يعادل 80 جنيه مصري).

النسر الأسود يزين شعار إيجل نوار

يزين شعار إيجل نوار "النسر الأسود" مع كلمة المقاتلون.

وتوج نادي إيجل نوار بطلًا للدوري البوروندي الممتاز للموسم الماضي "2024-2025".

وفاز النادي في 22 مباراة وتعادل في ستة وتعرض لهزيمتين، وجمع 71 نقطة في الموسم الماضي.

وهذا الدوري هو الثاني في تاريخ إيجل نوار بعد موسم 2018-2019.

دوري أبطال أفريقيا مباريات الأهلي إيجل نوار مباراة الأهلي القادمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg