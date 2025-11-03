سلطت الصحف الرياضية المغربية الضوء على وقوع الجيش الملكي في مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026، اليوم الإثنين، موضحة أنها ستشهد مواجهة خاصة لرضا سليم.

وفيما يلي، أبرز تعليقات صحف المغرب عن مجموعة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

صحيفة المنتخب.. مجموعة حديدية

وصفت المنتخب المجموعة التي وقع بها الجيش الملكي في منافسات دوري أبطال أفريقيا بـ"الحديدية"، مبررة ذلك بـ"حضور فريقين عربيين".

وأوضحت أن الجيش الملكي يظهر للمرة الثالثة تواليًا في منافسات دوري أبطال أفريقيا، كما أبرزت إقصاءه من دور الـ8 في النسخة الماضية على يد بيراميدز.

موقع le360.. مواجهة خاصة لرضا سليم أمام الأهلي

اهتم الموقع بالمواجهة المرتقبة بين الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب: "يتحدث جماهير الأهلي حول مدى قدرة رضا سليم على هزم فريقه الأصلي الذي خرج منه معارًا في الصيف نحو الجيش الملكي لمدة موسم واحد".

موقع البطولة.. مجموعة الموت

يرى الموقع أن مجموعة الجيش الملكي هي الأصعب في دوري أبطال أفريقيا، كما وصفها بـ"مجموعة الموت".

وأشار إلى أن جميع مباريات الجيش الملكي في أفريقيا ستكون معقدة ضد شبيبة القبائل ويانج أفريكانز والأهلي.