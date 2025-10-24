يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة الإياب أمام ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام.

الأبيض في مهمة تأكيد التفوق

الزمالك يدخل اللقاء وهو في وضع مريح بعد الفوز الكبير الذي حققه في مباراة الذهاب بنتيجة 6-0، والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة الدولي، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

واتفق الناديان على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في العاصمة المصرية القاهرة، نظرًا لصعوبة استضافة الفريق الصومالي للمباراة على ملعبه.

ويسعى الزمالك هذا الموسم لتصحيح مساره القاري بعد خروجه المفاجئ من ربع نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي وانتهى بخسارة الأبيض.

بث مباشر تحليلي عبر "يلا كورة"

ويقدم موقع يلا كورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل المباراة وتشكيل الفريقين، بمشاركة الزميل عمر عماد وتقديم محمد الهادي، مع متابعة خاصة لفرص كل فريق في الفوز والتأهل.