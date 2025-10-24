المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

0 0
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بث مباشر يلا كورة.. الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي لإتمام المهمة الإفريقية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:13 م 24/10/2025
أحمد حمدي خلال مباراة الزمالك وديكيداها

الزمالك يبحث عن تأكيد عبوره أمام ديكيداها

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة الإياب أمام ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام.

الأبيض في مهمة تأكيد التفوق

الزمالك يدخل اللقاء وهو في وضع مريح بعد الفوز الكبير الذي حققه في مباراة الذهاب بنتيجة 6-0، والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ستاد القاهرة الدولي، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

واتفق الناديان على إقامة مباراتي الذهاب والإياب في العاصمة المصرية القاهرة، نظرًا لصعوبة استضافة الفريق الصومالي للمباراة على ملعبه.

ويسعى الزمالك هذا الموسم لتصحيح مساره القاري بعد خروجه المفاجئ من ربع نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي وانتهى بخسارة الأبيض.

بث مباشر تحليلي عبر "يلا كورة"

ويقدم موقع يلا كورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل المباراة وتشكيل الفريقين، بمشاركة الزميل عمر عماد وتقديم محمد الهادي، مع متابعة خاصة لفرص كل فريق في الفوز والتأهل.

الزمالك الكونفدرالية ديكيداها الزمالك ضد ديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    20
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
ديكيداها

ديكيداها

22

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر لأحمد شريف مرت الكرة من أمام الحارس ولم يلحق بها سيف الجزيري لتخرج الى خارج الملعب رمية تماس لديكيداها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg