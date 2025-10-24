أجرى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك تغييرات كثيرة في تشكيل مواجهة ديكيداها الصومالي ضمن لقاء الإياب بدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي على ملعب السلام في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة لحساب منافسات إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ويدخل الفارس الأبيض مواجهة الليلة متفوقًا 6-0 على ديكيداها، وهذه هي نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وشهد تشكيل الزمالك عدة تغييرات مقارنة بمواجهة الذهاب، ووصل عددها إلى (6 تغييرات).

بدلاء الزمالك ضد ديكيداها الصومالي

فضل فيريرا منح الفرصة لبعض اللاعبين الآخرين أمام ديكيداها، بينما يجلس النجوم الأساسيين على دكة البدلاء.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: "محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايك وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ".

