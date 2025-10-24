المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

0 0
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

بيزيرا والسعيد وحسام عبدالمجيد.. بدلاء الزمالك ضد ديكيداها في لقاء الإياب بالكونفدرالية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:27 م 24/10/2025
الزمالك

الزمالك - عبدالله السعيد

أجرى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك تغييرات كثيرة في تشكيل مواجهة ديكيداها الصومالي ضمن لقاء الإياب بدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي على ملعب السلام في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة لحساب منافسات إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

ويدخل الفارس الأبيض مواجهة الليلة متفوقًا 6-0 على ديكيداها، وهذه هي نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وشهد تشكيل الزمالك عدة تغييرات مقارنة بمواجهة الذهاب، ووصل عددها إلى (6 تغييرات).

للتعرف على تشكيل الزمالك الرسمي ضد ديكيداها اضغط هنا

بدلاء الزمالك ضد ديكيداها الصومالي

فضل فيريرا منح الفرصة لبعض اللاعبين الآخرين أمام ديكيداها، بينما يجلس النجوم الأساسيين على دكة البدلاء.

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: "محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايك وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ".

طالع نتائج مباريات الكونفدرالية من هنا

الزمالك الكونفدرالية تشكيل الزمالك شيكو بانزا بيزيرا ديكيداها موعد مباراة الزمالك اليوم عبدالله السعيد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    20
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
ديكيداها

ديكيداها

25

تمريرة لصالح ديكيداها خلف دفاع الزمالك لكن محمد اسماعيل تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
