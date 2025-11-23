يستضيف نادي الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد.

ويتسلح الزمالك بعاملي الأرض والجمهور، لاستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث تم الموافقة على حضور 46200 مشجعًا في مواجهة اليوم أمام زيسكو يونايتد.

ويبحث الفريق الأبيض عن مصالحة الجماهير، بعد خسارة نهائي كأس السوبر المصري، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بهدفين دون رد.

ويسعى المدير الفني أحمد عبد الرؤوف لإثبات ذاته، وتحقيق انتصاره الثالث مع الزمالك، بعد الفوز مع طلائع الجيش في الدوري، ثم بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر.

وتشهد المواجهة عودة الفلسطيني آدم كايد لقائمة الزمالك لمباراة اليوم ضد زيسكو، بينما يتواجد شيكو بانزا رغم عودته المتأخرة بسبب وفاة شقيقه، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي المقابل يفتقد الزمالك لخدمات بعض نجومه، أبرزهم المهاجم ناصر منسي لعدم الجاهزية، والمدافع محمد إسماعيل بالإضافة للظهير الأيسر محمود بنتايك بداعي الإصابة.

وعلى الجانب الآخر يمر نادي زيسكو بموسم سيء، حيث يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الزامبي، لكنه لعب 3 مباريات أقل من منافسيه، حيث جمع 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم.

ويأمل الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه الزامبي، من أجل بداية مشوار استعادة اللقب بصورة جيدة، لتعويض جماهيره عن ظهوره المخيب في النسخة الماضية، التي كان قد ودعها من دور ربع النهائي.

وكان الزمالك قد كشف في بيان رسمي، عن موافقة "كاف" على إقامة بعض مظاهر التكريم لمحمد صبري خلال لقاء زيسكو، تخليدًا لذكرى نجم القلعة البيضاء الراحل.

ومن المقرر الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق اللقاء على روح الفقيد، مع عرض صورة له على شاشات الملعب، مع ارتداء اللاعبين قمصانًا تحمل صورته وعبارة "وداعًا محمد صبري" خلال عمليات الإحماء، ثم ارتداء الشارات السوداء أثناء المباراة.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية

المواجهة: الزمالك ضد زيسكو يونايتد

الموعد: الأحد 23 نوفمبر 2025

التوقيت: التاسعة مساءً

الملعب: استاد القاهرة الدولي

الحكم: محمد ديراني

القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6

المعلق: علي محمد علي