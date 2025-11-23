المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بحثًا عن مصالحة الجماهير في ليلة "تكريم صبري".. الزمالك يستضيف زيسكو يونايتد بالكونفدرالية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:20 ص 23/11/2025
فريق الزمالك

فريق الزمالك

يستضيف نادي الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد.

ويتسلح الزمالك بعاملي الأرض والجمهور، لاستعادة ذاكرة الانتصارات، حيث تم الموافقة على حضور 46200 مشجعًا في مواجهة اليوم أمام زيسكو يونايتد.

ويبحث الفريق الأبيض عن مصالحة الجماهير، بعد خسارة نهائي كأس السوبر المصري، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بهدفين دون رد.

ويسعى المدير الفني أحمد عبد الرؤوف لإثبات ذاته، وتحقيق انتصاره الثالث مع الزمالك، بعد الفوز مع طلائع الجيش في الدوري، ثم بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر.

وتشهد المواجهة عودة الفلسطيني آدم كايد لقائمة الزمالك لمباراة اليوم ضد زيسكو، بينما يتواجد شيكو بانزا رغم عودته المتأخرة بسبب وفاة شقيقه، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

للتعرف على قائمة الزمالك اضغط هنا

وفي المقابل يفتقد الزمالك لخدمات بعض نجومه، أبرزهم المهاجم ناصر منسي لعدم الجاهزية، والمدافع محمد إسماعيل بالإضافة للظهير الأيسر محمود بنتايك بداعي الإصابة.

للتعرف على غيابات الزمالك اضغط هنا

وعلى الجانب الآخر يمر نادي زيسكو بموسم سيء، حيث يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الزامبي، لكنه لعب 3 مباريات أقل من منافسيه، حيث جمع 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم.

ويأمل الزمالك في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه الزامبي، من أجل بداية مشوار استعادة اللقب بصورة جيدة، لتعويض جماهيره عن ظهوره المخيب في النسخة الماضية، التي كان قد ودعها من دور ربع النهائي.

وكان الزمالك قد كشف في بيان رسمي، عن موافقة "كاف" على إقامة بعض مظاهر التكريم لمحمد صبري خلال لقاء زيسكو، تخليدًا لذكرى نجم القلعة البيضاء الراحل.

ومن المقرر الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق اللقاء على روح الفقيد، مع عرض صورة له على شاشات الملعب، مع ارتداء اللاعبين قمصانًا تحمل صورته وعبارة "وداعًا محمد صبري" خلال عمليات الإحماء، ثم ارتداء الشارات السوداء أثناء المباراة.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية

المواجهة: الزمالك ضد زيسكو يونايتد

الموعد: الأحد 23 نوفمبر 2025

التوقيت: التاسعة مساءً

الملعب: استاد القاهرة الدولي

الحكم: محمد ديراني

القناة الناقلة: بي إن سبورت HD6

المعلق: علي محمد علي

مباراة زيسكو القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية زيسكو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg