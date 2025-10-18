المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 0
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

السوبر الأفريقي.. ماذا يحدث حال انتهاء مباراة بيراميدز ونهضة بركان بالتعادل؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:22 م 18/10/2025
بيراميدز ضد نهضة بركان

بيراميدز ضد نهضة بركان

ما زال التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي والمقامة حاليًا في كأس السوبر الأفريقي 2025.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية في مواجهة كأس السوبر الأفريقي.

وانطلقت أحداث مباراة السوبر الأفريقي في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومرت 60 دقيقة على مباراة بيراميدز ونهضة بركان والتعادل ما زال مسيطرا.

ويتطلع بيراميدز للتتويج بكأس السوبر لأول مرة في تاريخه، بينما حصد نهضة بركان اللقب في نسخة 2022.

تابع أحداث مباراة بيراميدز ونهضة بركان (دقيقة بدقيقة) من هنا

بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

لا بد من وجود فائز في موقعة الليلة.. ولكن ماذا لو انتهى الوقت الأصلي من السوبر الأفريقي بالتعادل؟.

ووفقًا للائحة السوبر الأفريقي، فإنه إذا انتهت المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد بطل السوبر لنسخة 2025.

قبل موقعة بيراميدز ونهضة بركان.. السوبر الأفريقي "مصري 100%" أمام الأندية المغربية

السوبر الأفريقي بيراميدز نادي بيراميدز مباراه بيراميدز pyramids fc نتيجه مباراه بيراميدز الأهرام ضد نهضة بركان بيراميدز اليوم كاس السوبر الافريقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
نهضة بركان

نهضة بركان

84

خطيرة لنهضة بركان بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg