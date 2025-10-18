ما زال التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان المغربي والمقامة حاليًا في كأس السوبر الأفريقي 2025.

ويستضيف بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية في مواجهة كأس السوبر الأفريقي.

وانطلقت أحداث مباراة السوبر الأفريقي في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومرت 60 دقيقة على مباراة بيراميدز ونهضة بركان والتعادل ما زال مسيطرا.

ويتطلع بيراميدز للتتويج بكأس السوبر لأول مرة في تاريخه، بينما حصد نهضة بركان اللقب في نسخة 2022.

بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

لا بد من وجود فائز في موقعة الليلة.. ولكن ماذا لو انتهى الوقت الأصلي من السوبر الأفريقي بالتعادل؟.

ووفقًا للائحة السوبر الأفريقي، فإنه إذا انتهت المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد بطل السوبر لنسخة 2025.

