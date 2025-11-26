نشر نادي الاتحاد السكندري، بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد خلاله أنه لم ينسحب من مباراة فريق السلة أمام الأهلي، والتي كان من المقرر إقامتها مساء الإثنين.

وأدان نادي الاتحاد السكندري خلال بيانه، تصرف أحد لاعبي فريق المرتبط لديه، مشيرًا إلى إنه سيحول ما حدث خلال مساء الإثنين إلى الإدارة القانونية الحاصة به لإعداد الرد القانوني المناسب.

بيان نادي الاتحاد السكندري

"يؤكد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد سلامة أن الفريق الأول لكرة السلة قد التزم تماماً بكل البنود الخاصة بإقامة مباراة نهائي دورى المرتبط المباراة الثانية " قبل بدايتها، و نادي الاتحاد السكندري يوضح بأنه لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم إقامة المباراة، وأنه لا دخل له بعد إقامتها".

"حيث كان موعد إقامة المباراة الساعة السابعة والنصف و لم تقام المباراة حتى الساعة العاشرة والنصف، و لم يكن من الممكن خوض المباراة بعد تأخر إنطلاق المباراة لأكثر من ثلاث ساعات كاملة حيث كان ذلك سيؤثر سلبا على الفريق ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أن هناك مقترح مبدئى بين السادة الحضور من مجلس إدارة الاتحاد السكندرى ومجلس إدارة النادى الأهلى والسادة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة على تأجيل إقامة المباراة للغد و لكن لسبب ما لم يتم تنفيذ ذلك !!".

"كما يؤكد مجلس إدارة النادى إدانته الشديدة للسلوك غير الرياضي من جانب أحد لاعبي فريق المرتبط لخروجه عن قواعد السلوك الرياضي و هو أمر مرفوض تماماً و سلوك لا يناسب مطلقا مع مبادىء نادينا العريق".

"وقد قرر المجلس تحويل هذا الموضوع للإدارة القانونية بالنادى للتولى إعداد الرد القانوني المناسب و إرسالة للاتحاد المصرى لكرة السلة والجهات المعنية بناء ما شهدته المباراة من أحداث غير طبيعية".

بيان الاتحاد المصري لكرة السلة

استقر اتحاد كرة السلة، مساء الإثنين، على اعتبار نادي الاتحاد السكندري منسحبًا من مباراة إياب نهائي دوري المرتبط أمام الأهلي، ليتم تتويج الأخير بلقب موسم 2025-2026.

وأكد اتحاد السلة خلال بيانه، أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا خلال الساعات القليلة المقبلة لإعلان جميع القرارات الخاصة بالأحداث المصاحبة للمباراة.

