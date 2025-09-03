المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
موسيالا: أسعى للعودة للمباريات قبل نهاية 2025

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:46 م 03/09/2025
جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ

موسيالا

عبر جمال موسيالا لاعب الوسط الهجومي في بايرن ميونخ عن ثقته في قدرته على العودة لخوض مباريات رسمية مع بطل ألمانيا هذا العام بعدما تعرض لكسر في الساق والكاحل خلال كأس العالم للأندية في يوليو الماضي.

وأصيب موسيالا بكسر في عظمة الشظية مع كسر وخلع في الكاحل عقب اصطدامه بحارس مرمى باريس سان جيرمان آنذاك جيانلويجي دوناروما، خلال مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية 2025.

وقال موسيالا لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية: "ساقي تتعافى بشكل جيد وفقا للخطة الموضوعة".

وأضاف صاحب الـ22 عاما: "لم أعد بحاجة إلى عكازات، لكنني لا أريد التسرع، سآخذ الوقت الكافي".

نجوم متاحون للتوقيع معهم مجانًا (صور)

وأوضح: "لا أريد تحديد أي موعد للعودة، لكن بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته حتى الآن، أطمح للعودة والمشاركة في المباريات مع بايرن في عام 2025".

ولم يلق موسيالا باللوم على الحارس الإيطالي في إصابته موضحا أن مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم.

وأتم: "نفسيا، لم تكن الأسابيع الأولى سهلة بعد الإصابة، لكن لا جدوى من الاستمرار في الشعور بالإحباط حيال هذا الأمر".

تعرف على ترتيب الدوري الألماني من هنا

جدول مباريات اليوم 

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني جمال موسيالا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

