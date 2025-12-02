المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

بايرن ميونخ يصدم كبار أوروبا ويقترب من تجديد عقد نجمه

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:20 م 02/12/2025
احتفال لاعبو بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن تطورات ملف تجديد عقد المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونخ الألماني.

ويرتبط أوباميكانو بعقد مع النادي الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، ويحظى باهتمام بالغ من عدة أندية أوروبية.

بايرن ميونخ يقترب من التجديد مع أوباميكانو

وبحسب ما ذكره الصحفي الألماني كريستيان فالك، فإن ريال مدريد وليفربول قد يتعرضا لصدمة، بشأن فرصة التعاقد مع أوباميكانو.

ورغم ذلك فإن مسؤولي بايرن ميونخ يتوقعون موافقة أوباميكانوعلى التجديد، بعد أن يتم الاتفاق على الشروط الشخصية والمالية لتجديد العقد.

وأظهر ليفربول اهتمامه بضم مدافع بايرن ميونخ، بالتزامن مع اقتراب رحيل إبراهيما كوناتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبدت أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان أيضًا اهتمامها بضم أوباميكانو، الذي يجري حاليًا محادثات متقدمة مع بايرن بشأن تمديد عقده.

وأشار كريستيان فالك إلى أن جميع مسؤولي بايرن متأكدون من أن اللاعب سيوقع عقدًا جديدًا وأن المال ليس العامل الحاسم في مستقبله.

ويتمتع أوباميكانو بعلاقة جيدة للغاية مع مدربه البلجيكي فينسينت كومباني، ولذبك قرر البافاري التراجع عن اهتمامه بمحاولة ضم كوناتي أو مارك جويهي.

وشهد الموسم الحالي مشاركة أوباميكانو في 22 مباراة بجميع البطولات، وسجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو.

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
ريال مدريد بايرن ميونخ الدوري الألماني دايوت أوباميكانو

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
الكويت

الكويت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

0 0
عمان

عمان

35

تشتيت من دفاع عمان بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
