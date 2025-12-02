بايرن ميونخ يصدم كبار أوروبا ويقترب من تجديد عقد نجمه

كشفت تقارير صحفية عن تطورات ملف تجديد عقد المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونخ الألماني.

ويرتبط أوباميكانو بعقد مع النادي الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، ويحظى باهتمام بالغ من عدة أندية أوروبية.

بايرن ميونخ يقترب من التجديد مع أوباميكانو

وبحسب ما ذكره الصحفي الألماني كريستيان فالك، فإن ريال مدريد وليفربول قد يتعرضا لصدمة، بشأن فرصة التعاقد مع أوباميكانو.

ورغم ذلك فإن مسؤولي بايرن ميونخ يتوقعون موافقة أوباميكانوعلى التجديد، بعد أن يتم الاتفاق على الشروط الشخصية والمالية لتجديد العقد.

وأظهر ليفربول اهتمامه بضم مدافع بايرن ميونخ، بالتزامن مع اقتراب رحيل إبراهيما كوناتي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبدت أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان أيضًا اهتمامها بضم أوباميكانو، الذي يجري حاليًا محادثات متقدمة مع بايرن بشأن تمديد عقده.

وأشار كريستيان فالك إلى أن جميع مسؤولي بايرن متأكدون من أن اللاعب سيوقع عقدًا جديدًا وأن المال ليس العامل الحاسم في مستقبله.

ويتمتع أوباميكانو بعلاقة جيدة للغاية مع مدربه البلجيكي فينسينت كومباني، ولذبك قرر البافاري التراجع عن اهتمامه بمحاولة ضم كوناتي أو مارك جويهي.

وشهد الموسم الحالي مشاركة أوباميكانو في 22 مباراة بجميع البطولات، وسجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 60 مليون يورو.