ربما لن تتذكر اسم أحمد بحبح مدافع بتروجيت، سوى بالهدف العكسي، الذي سجل باسمه، لصالح نادي الزمالك، بعد كرة مشتركة مع ناصر منسي مهاجم الفريق الأبيض في الموسم الماضي، لكنه قد يكتب لنفسه تاريخًا مختلفًا في الموسم الجديد.

أصبح أحمد عبد الموجود، الشهير بـ "بحبح" مفاجأة بتروجيت الأبرز هذا الموسم، بعدما تحول اللعب كقلب دفاع، إلى المشاركة في مركز المهاجم الصريح، بداية من الموسم الحالي.

سر تغيير مركز بحبح.. رحيل وإصابة وصفقات متأخرة

واضطر سيد عيد للاعتماد على بحبح في هذا المركز بعد رحيل ثنائي الهجوم إسلام هشام وإسماعيل بامبا، ثم إصابة جابرييل شيكودي بكسر في الساق خلال فترة الإعداد.

وتعاقد بتروجيت مؤخرًا مع كلا من رشيد أحمد وسمير محمد لتدعيم مركز المهاجم، على سبيل الإعارة، بشكل متأخر قبل أيام فقط من انطلاق مسابقة الدوري المصري.

وتظهر الخريطة الحرارية لبحبح تمركزه في الموسم الماضي كقلب دفاع، في الجبهة اليسرى.

وفي المقابل يظهر أحمد بحبح كمهاجم أو لاعب خط وسط هجومي، وفقًا للخريطة الحرارية له هذا الموسم.

من الزرقا إلى بتروجيت.. سيد عيد يعيد بحبح لمركزه الأصلي

وكان بحبح قد بدأ مسيرته كمهاجم، وتألق في هذا المركز مع نادي الزرقا بدوري الممتاز ب، قبل انتقاله لصفوف الداخلية، ليتحول لمركز قلب الدفاع، الذي استمر فيه لمدة موسمين مع بتروجيت.

وظهرت خطورة بحبح منذ الجولة الأولى، في مواجهة الإسماعيلي، الذي سدد كرة خطيرة مرت بجوار القائم، كما كادت رأسيته أن تسكن الشباك لولا تدخل حارس الدراويش.

وفي الجولة الثانية وجد بحبح الطريق للمرمى، بعدما هز شباك كهرباء الإسماعيلية برأسية متقنة، قبل أن تتصدى العارضة لرأسية آخرى من اللاعب ذاته في الشوط الثاني.

الفوز لا يزال غائبًا.. كهرباء الإسماعيلية يحصد نقطته الأولى أمام بتروجيت

وقد يدفع مستوى بحبح المميز، مدربه سيد عيد، للإبقاء عليه في مركز المهاجم الصريح بصفة أساسية، أو تواجده كجوكر، يتنقل بين المركزين، وفقًا لسير المباراة واحتياجات فريقه البترولي.

ويمتلك بحبح الفرصة لتغيير تاريخه في مسابقة الدوري المصري، من مدافع قوي لم يحقق شهرة كبيرة، إلى مهاجم قناص برأسياته المتقنة، بعدما وجد الطريق للشباك، حتى لو كان متأخرًا.