الزمالك: حالة يانيك فيريرا جيدة.. والفريق يستكمل تدريباته الإثنين

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

08:35 م 17/08/2025 تعديل في 18/08/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

أوضح عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، الحالة الطبية للبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، على خلفية تعرضه لوعكة صحية أمس السبت.

وتعرض يانيك فيريرا، لوعكة صحية عقب مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، والتي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين الزمالك والمقاولون، في اللقاء الذي جرى لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

مصدر في الزمالك لـ يلا كورة: فيريرا تعرض لوعكة صحية.. وغادر المستشفى منذ ساعات

الزمالك يكشف حالة فيريرا

أكد مدير الكرة بنادي الزمالك، على أن الحالة الصحية للمدرب يانيك فيريرا، أصبحت جيدة في الوقت الحالي بعد أن خضع البلجيكي للعديد من الفحوصات الطبية.

وشدد عبد الناصر محمد، على أن يانيك فيريرا، قام بوضع خطة إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت، والتي ستجمع بينهما لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز.

فيريرا: نشعر بالإحباط من التعادل أمام المقاولون العرب.. والملعب أثر على أسلوب لعبنا

الزمالك يواجه مودرن سبورت

ويضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره مودرن سبورت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مواجهات دوري المصري، وذلك يوم الخميس المقبل.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقبلة في الدوري المصري.

الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا

