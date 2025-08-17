أوضح الجهاز الطبي لنادي الزمالك، بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت، تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب بالدوري المصري.

تعرض نبيل دونجا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، وذلك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، عقب تدخل من أواكيم أوجيرا، لاعب ذئاب الجبل، وهو ما تسبب في عدم قدرته على الخروج سيرًا.

وفرض التعادل السلبي دون أهداف نفسه، على المباراة التي جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وكشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن خضوع دونجا لفحص الطبي عقب إصابته في مباراة المقاولون العرب، والذي أثبت تعرضه لكدمة شديدة في الركبة.

وأكد الجهاز الطبي بالزمالك، أن دونجا سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن، استعدادًا للظهور مع الفريق بالفترة المقبلة.

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري المصري، وذلك يوم الخميس المقبل.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقبلة في الدوري المصري.

