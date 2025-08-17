المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.. الزمالك يكشف عن تفاصيل إصابة دونجا

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

09:32 م 17/08/2025
نبيل عماد دونجا

نبيل عماد دونجا

أوضح الجهاز الطبي لنادي الزمالك، بقيادة الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت، تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق، التي تعرض لها خلال مباراة الأبيض أمام المقاولون العرب بالدوري المصري.

تعرض نبيل دونجا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، وذلك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، عقب تدخل من أواكيم أوجيرا، لاعب ذئاب الجبل، وهو ما تسبب في عدم قدرته على الخروج سيرًا.

وفرض التعادل السلبي دون أهداف نفسه، على المباراة التي جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب، لحساب منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري المصري الممتاز.

"خرج بإسعاف الملعب".. إصابة قوية لدونجا في الركبة في مباراة الزمالك والمقاولون

الزمالك يكشف حالة دونجا

وكشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن خضوع دونجا لفحص الطبي عقب إصابته في مباراة المقاولون العرب، والذي أثبت تعرضه لكدمة شديدة في الركبة.

وأكد الجهاز الطبي بالزمالك، أن دونجا سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن، استعدادًا للظهور مع الفريق بالفترة المقبلة.

تعثر أول للأبيض.. الزمالك يفقد نقطتين بالتعادل مع المقاولون العرب في الدوري

الزمالك يواصل تدريباته

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري المصري، وذلك يوم الخميس المقبل.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقبلة في الدوري المصري.

الزمالك: حالة يانيك فيريرا جيدة.. والفريق يستكمل تدريباته الإثنين

 

