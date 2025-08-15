كشف مصدر داخل لجنة الحكام، عن حقيقة إيقاف الحكم محمد معروف، بعد تقدم النادي الأهلي بشكوى ضده، عقب مواجهة فاركو، في منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

مصدر بلجنة الحكام يكشف حقيقة إيقاف محمد معروف

وقال مصدر بلجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة": "لم نتخذ أي قرار بإيقاف الحكم محمد معروف، ولم نتطرق لهذا الأمر من الأساس".

وأتم: "الحكم لم يرتكب أي خطأ فني طوال مباراة الأهلي وفاركو".

الأهلي يتقدم بشكوى ضد محمد معروف

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية ضده لاتحاد الكرة، وكشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، عن أن إدارة الفريق الأحمر ترى أن طرد محمد هاني لم يكن مبررًا.

وأوضح أن محمد معروف تحامل على الفريق باتخاذه هذا القرار، مطالبًا رئيس لجنة الحكام، بمراجعة قرار حكم اللقاء.

وكان الحكم محمد معروف قد أشهر البطاقة الصفراء الثانية لمحمد هاني قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثم البطاقة الحمراء، قبل استبداله بأحمد رضا لاعب خط الوسط، خلال مواجهة فاركو.

