كلام فى الكورة
مصدر بلجنة الحكام لـ يلا كورة: لن نوقف محمد معروف.. ولم يرتكب أي خطأ

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

01:50 م 18/08/2025
محمد معروف

الحكم محمد معروف

كشف مصدر داخل لجنة الحكام، عن حقيقة إيقاف الحكم محمد معروف، بعد تقدم النادي الأهلي بشكوى ضده، عقب مواجهة فاركو، في منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

مصدر بلجنة الحكام يكشف حقيقة إيقاف محمد معروف

وقال مصدر بلجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة": "لم نتخذ أي قرار بإيقاف الحكم محمد معروف، ولم نتطرق لهذا الأمر من الأساس".

وأتم: "الحكم لم يرتكب أي خطأ فني طوال مباراة الأهلي وفاركو".

اللائحة تجيب.. هل يحق للأهلي طلب استبعاد محمد معروف من إدارة مبارياته؟ (مستند)

الأهلي يتقدم بشكوى ضد محمد معروف

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية ضده لاتحاد الكرة، وكشف مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، عن أن إدارة الفريق الأحمر ترى أن طرد محمد هاني لم يكن مبررًا.

وأوضح أن محمد معروف تحامل على الفريق باتخاذه هذا القرار، مطالبًا رئيس لجنة الحكام، بمراجعة قرار حكم اللقاء.

أزمة الأهلي - معروف.. ماذا تقول لائحة رابطة الأندية عن واقعة طرد محمد هاني؟

وكان الحكم محمد معروف قد أشهر البطاقة الصفراء الثانية لمحمد هاني قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثم البطاقة الحمراء، قبل استبداله بأحمد رضا لاعب خط الوسط، خلال مواجهة فاركو.

مصدر ليلا كورة: إيقاف محمد هاني مباراة واحدة عن الأهلي

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي لجنة الحكام محمد معروف

