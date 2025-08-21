المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
90 يوما.. "الإصابة الأطول" تهدد بداية موسم إمام عاشور مع الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:48 م 21/08/2025
حسرة إمام عاشور

إمام عاشور - لاعب الأهلي

قد تطول مدة غياب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن فريقه في حال عدم جاهزيته الكاملة لمباراة بيراميدز المقبلة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن إمام عاشور سيغيب عن مباراة غزل المحلة القادمة في بطولة الدوري، ومن ثم سيتم إجراء أشعة له ستحدد موقفه من مباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم 30 أغسطس الجاري. (للتفاصيل اضغط هنا)

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين وتاريخ إصابتهم، فستكون هذه أطول مدة يغيبها إمام عاشور مع الأهلي منذ أن تم التعاقد معه في 18 يوليو 2023 والتي قد تصل لـ91 يومًا بالتحديد.

وجاء تاريخ إصابات إمام عاشور مع الأهلي كالتالي:

1- يوم 8 أكتوبر 2023.. أُصيب في مباراة الأهلي والإسماعيلي مما استدعى خروجه من الملعب، وأثبتت الفحوصات إصابته بكدمة قوية في القدم دون وجود كسور.. وعاد منها يوم 20 أكتوبر 2023 (13 يومًا).

2- يوم 24 يناير 2024.. أُصيب بارتجاج في المخ خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.. وعاد منها يوم 29 يناير 2024 (6 أيام).

3- يوم 22 مارس 2024.. أُصيب بخلع في الكتف خلال مباراة منتخب مصر الودية مع نيوزيلندا، ضمن مباريات بطولة كأس عاصمة مصر.. وعاد منها يوم 23 أبريل 2024 (33 يومًا).

4- يوم 4 سبتمبر 2024.. أصيب بكدمة في الركبة خلال تواجده مع معسكر منتخب مصر.. وعاد منها يوم 12 سبتمبر 2024 (9 أيام).

5- يوم 8 نوفمبر 2024.. أُصيب بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي وزد في الدوري.. وعاد يوم 15 نوفمبر 2024 (8 أيام).

6- يوم 15 يونيو 2025.. أصيب بكسر في الترقوة مع النادي الأهلي خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي.. ومن المتوقع عودته يوم 30 أغسطس الجاري (أمام بيراميدز) أي بعد غياب 76 يومًا.

في حال عدم لحاق إمام عاشور بمباراة بيراميدز سيكون مستعدا لمباراة إنبي يوم 14 سبتمبر الجاري أي بعد 91 يومًا من تاريخ إصابته وبالتالي ستكون هذه المدة الأطول التي يغيبها عن الأهلي.

وسيكون وقتها صاحب الـ27 عاما قد غاب عن الآتي:

1- فترة الإعداد التي خاضها الأهلي في تونس استعدادا للموسم الجاري 2025-26.

2- المباريات الودية التي خاضها الأهلي.

3- 4 مباريات في الدوري أمام كلا من: "مودرن سبورت، فاركو، غزل المحلة، وبيراميدز".

الأهلي إنبي الدوري المصري غزل المحلة بيراميدز إمام عاشور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

