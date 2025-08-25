أعلن الجهازان الفنيان لنادي بيراميدز ومودرن سبورت، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه نادي بيراميدز نظيره مودرن سبورت، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 30 يونيو.

تشكيل بيراميدز أمام مودرن سبورت

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه به مودرن سبورت، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي.

تشكيل مودرن سبورت أمام بيراميدز

استقر مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي مودرن سبورت، على التشكيل الذي سيدخل به في مواجهة بيراميدز، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي.

خط الوسط: عبدالرحمن شيكا، أحمد يوسف، غنام محمد.

خط الهجوم: محمد مسعد، محمود ممدوح، حسام حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: كريم عماد، عبدالرحمن رشدان، وليد علي، عماد حمدي، محمود شعبان، محمد هلال، رشاد المتولي، أدم رجم، جودوين شيكا.