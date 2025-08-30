المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ظهور استثنائي والمغربي الأخطر.. ماذا قدم زيزو وبنشرقي ضد بيراميدز قبل موقعة السبت؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:15 م 28/08/2025
بنشرقي وزيزو وإمام عاشور - الأهلي

بنشرقي وزيزو وإمام عاشور - الأهلي

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل ضد بيراميدز في مباراة تحمل شعار "لا بديل عن الفوز".

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في التاسعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد السلام في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

طالع مواعيد مباريات الجولة الخامسة في الدوري من هنا

صدام الأهلي وبيراميدز

دائما ما تحمل مواجهات الأهلي وبيراميدز إثارة ومتعة نظرا لقوة المنافسة بينهما، وكان الصراع وصل إلى أشده بعدما انحصرت المنافسة على لقب الدوري بين الفريقين في الموسمين الماضيين.

ويحتاج الأهلي وبيراميدز إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط بعد النتائج غير المُرضية التي حققها الفريقين هذا الموسم.

نتائج الأهلي وبيراميدز في الدوري

فقد المارد الأحمر 4 نقاط في 3 مباريات، حيث تعادل مع مودرن سبورت 2-2 وفاز على فاركو 4-1 ثم سقط في فخ التعادل السلبي ضد غزل المحلة.

على الجانب الآخر، افتتح بيراميدز موسمه بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة ثم انتصر على الإسماعيلي 1-0، وتعادل مع المصري 2-2 قبل أن يسقط أمام مودرن سبورت 2-1.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

زيزو وبنشرقي ضد بيراميدز

يعول الأهلي الكثير على نجومه من أجل حسم لقاء بيراميدز، وربما أبرزهم أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي.

وشارك أحمد سيد زيزو في 11 مباراة ضد بيراميدز بجميع المسابقات (جميعها بقميص الزمالك)، سجل هدف وحيد وصنع 3.

وينتظر زيزو ظهورا استثنائيا في مواجهة السبت، حيث ستكون الأولى ضد بيراميدز بقميص الأهلي.

على الجانب الآخر، يمثل المغربي أشرف بنشرقي خطرًا كبيرًا على بيراميدز، إذ شارك في 7 مباريات ضد الفريق السماوي (6 بقميص الزمالك وواحدة مع الأهلي) سجل 4 أهداف وصنع 2.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري زيزو بيراميدز بنشرقي ريبيرو

