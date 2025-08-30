المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الفوز الأول".. غزل المحلة يقسو على الإسماعيلي بثلاثية في الدوري المصري

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:01 م 30/08/2025
مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة

غزل المحلة والإسماعيلي - صورة أرشيفية

حقق نادي غزل المحلة فوزه الأول، في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، على حساب مضيفه الإسماعيلي، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

بتسع لاعبين.. الإسماعيلي يسقط أمام غزل المحلة

وتعرض الإسماعيلي لضربة موجعة، بعدما تحصل لاعبه عبد الكريم مصطفى على البطاقة الحمراء، في الدقيقة 26، حيث عاد الحكم لتقنية الفيديو، ليقرر طرد لاعب الدراويش بعد تدخل عنيف على جريندو.

"يغيب 3 أسابيع".. الإسماعيلي يعلن تفاصيل إصابة محمد نصر

وخطف غزل المحلة التقدم في الدقيقة 38، بعد تمريرة من بسام وليد، وصلت للتونسي رشاد العرفاوي، الذي أطلق تسديدة صاروخية في شباك الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

كسر صيام 398 دقيقة.. رشاد العرفاوي يسجل هدف غزل المحلة الأول في الدوري

وازدادت متاعب الإسماعيلي، بعدما أشهر الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء لحسن منصور، لاعب الدراويش، في الدقيقة 62، بعد التحام مع رشاد العرفاوي، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بتسع لاعبين.

وسجل غزل المحلة هدفه الثاني في الدقيقة 66، بتوقيع محمد عبد اللطيف جريندو، بعدما تابع رأسية أحمد عتمان التي اصطدمت بالعارضة، بتسديدة من لمسة واحدة، حاول محمد عمار إبعادها لكنها تجاوزت خط المرمى.

واختتم البديل كيبو سعيدي ثلاثية كتيبة "الفلاحين" في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

غزل المحلة يصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري

وبهذا الانتصار رفع نادي غزل المحلة رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزه الأول.

وفي المقابل سقط الدراويش في فخ الهزيمة الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

مباراة غزل المحلة القادمة
الإسماعيلي غزل المحلة الدوري المصري

